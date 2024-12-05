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Politika

Kritik MGK toplanıyor! İşte masadaki konular

Yılın son Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı bugün Ankara'da yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantının ana gündem maddelerinden biri Suriye'de yaşananlar. Toplantıda, kamuoyunda 'kırmızı kitap' olarak bilinen Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi'nin güncelleme çalışmaları da ele alınacak.

5 Aralık 2024 Perşembe 08:49 - Güncelleme:
Kritik MGK toplanıyor! İşte masadaki konular
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Milli Güvenlik Kurulu, kritik başlıkları ele almak üzere toplanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak toplantıda Suriye'deki son durum gündemde olacak.

Türkiye, Suriye'deki gelişmeleri yakından takip ediyor. Olası bir nüfus hareketliliği durumunda atılacak adımların toplantıda ele alınması planlanıyor.

TERÖRLE MÜCADELE GÜNDEMDE

MGK'da görüşülecek bir diğer konu, terörle mücadele. Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde kapatılan kilit ve devam eden operasyonlar değerlendirilecek.

Suriye ve Irak'ın kuzeyinde terörden arındırılan bölgelerdeki son gelişmeler ele alınacak.

"KIRMIZI KİTAP" GÜNCELLENECEK

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin imkan ve kabiliyetlerinin geliştirilmesi için sürdürülen girişimlerin de toplantının gündeminde olması bekleniyor.

ABD'den alınması planlanan 40 F-16 blok 70 için sözleşme imzalanmıştı. 40 Eurofighter temini ve ABD'deki hangarlarda bulunan 6 F-35 uçağının Türkiye'ye teslimi ile Türkiye'nin F-35 programına alınması da masada olacak.

Milli Güvenlik siyaseti belgesinin 5 yıllık güncelleme periyodu tamamlanmak üzere. Yapay zeka kavramının ilk kez kırmızı kitaba girmesi bekleniyor.

Tehlike ve tehditlere dair güncellemeler yapılması da öngörülüyor.

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