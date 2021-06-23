Kritik zirve: Gündemlerinde Türkiye olacak! Landrut: Umuyor ve bekliyorum ki...

AA 23 Haziran 2021 Çarşamba 13:20 - Güncelleme: 23 Haziran 2021 Çarşamba 13:28

Bursa Büyükşehir Belediyesini ziyaret eden Meyer-Landrut, burada yaptığı konuşmada, Bursa'nın ekonomik ve kültürel açıdan önemli bir kent olduğunu söyledi.

Meyer-Landrut, daha önce de geldiği Bursa'yı, Gümrük Birliğinin AB ve Türkiye arasındaki potansiyelini gösteren bir şehir olarak nitelendirdi.

Bursa'daki ziyaretlerinin sığınmacılarla ilgili olduğunu aktaran Büyükelçi Meyer-Landrut, "Türkiye'nin 4 milyon mülteciye ev sahipliği yapmasından son derece etkilendim." değerlendirmesinde bulundu.

Hükümet ve halkın, Suriyeli sığınmacılarla ilgili önemli roller üstlendiğini vurgulayan Meyer-Landrut, belediyelerin de iyi iş çıkardığını ifade etti.

Meyer-Landrut, şöyle konuştu:

"AB Konseyi iki gün içinde Brüksel'de toplanacak ve gündeminde de mültecilere yönelik yardımların devam etmesi olacak. Umuyor ve bekliyorum ki AB Konseyi bu konuda önümüzdeki dönemde atılacak adımları belirleyecektir. Sosyal ve ekonomik kalkınma alanındaki projeleri değerlendireceğiz. Bu projeler kapsamında hem mültecilerin hem de ev sahibi toplumların eğitim alabilmeleri, mesleki eğitimden yararlanabilmeleri, bunların sonucunda da kendi hayatlarını kazanabilecek fırsatları yakalayabilmeleri son derece önemli."

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da Bursa'da 180 bin civarında Suriyeli sığınmacının yaşadığı bilgisini verdi.

Aktaş, Bursa'daki sığınmacıların uyumu konusunda devletin ve sivil toplum kuruluşlarının yaptığı çalışmalara belediye olarak destek verdiklerini dile getirdi.

Belediyeye uğramadan önce Bursa Valisi Yakup Canbolat'ı makamında ziyaret ederek basına kapalı görüşen Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, tarihi Ulu Cami'yi gezip hatıra fotoğrafı çektirdi.