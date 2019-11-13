Kritik zirve

Türkiye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump’ın daveti üzerine bu ülkeye yapacağı çalışma ziyareti öncesinde Esenboğa Havalimanı’nda basın toplantısı düzenledi. FETÖ meselesinin de ele alınacağını kaydeden Erdoğan “Pensilvanya’daki terörist başının ülkemize iadesi için bugüne kadar birçok adım attık, atmayı da sürdüreceğiz. Tüm darbeciler yargı önünde hesap verene kadar peşlerini bırakmamakta kararlıyız” dedi.

SURİYE KONUŞULACAK

Özellikle Suriye meselesini de enine boyuna konuşacaklarını bildiren Erdoğan, “Bu bağlamda DEAŞ ve PKK/YPG gibi terör örgütleriyle mücadelede işbirliği üzerinde duracağız. Ülkemizin DEAŞ’la mücadelede ödediği bedelleri ve kararlılığını bir kez daha gündeme getirirken bu sıralar bildiğiniz gibi DEAŞ’lıları ülkelerine iadeye başladık ve tabii buralarda ciddi bir telaş, artık bir tutuşma süreci de başlamış bulunuyor. Tabii bugüne kadar biz düşündük bundan sonra da onlar düşünsün, onlar ne yapacaklarının kararını versinler” diye konuştu. Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili gelinen son aşamayı da ayrıntılarıyla konuşma fırsatı bulacaklarına işaret ederek, şöyle kaydetti:

FERHAT ABDİ ŞAHİN

“Kendilerine, Amerika’nın PKK/YPG terör örgütüne tıpkı DEAŞ ve diğer terör örgütleri gibi yaklaşması ve muamele etmesi gerektiğini de söyleyeceğiz. Tabii bu arada Ferhat Abdi Şahin’in nasıl bir katil olduğunu, nasıl bir terörist olduğunu ve böyle bir teröristi kendilerinin kabul etmesinin, kendilerinin bunlarla görüşmesinin yanlış olduğunu da aynen belgeleriyle ifade edeceğiz. Bu teröristbaşının da Türkiye’mizde bugüne kadar yapmış olduğu bütün terör eylemlerini resimleriyle, belgeleriyle kendilerine takdim edeceğiz. Bu harekatla ilgili vardığımız mutabakatın hala tam olarak yerine getirilmediği hususunu da yine belgelerle kendilerine ifade edeceğiz.”

GÜVENLİ BÖLGE

Erdoğan, elindeki kitapçığı göstererek “Güvenli Bölge konusunda da yine hazırladığımız belgeleri ki bunlardan bir tanesi yani şu anda Suriye’deki durumu bu şekilde içinde bütün plan, proje çalışmalarımızı da burada gösteriyoruz. Aynı zamanda da Güvenli Bölge ile alakalı olarak da bölgenin şu andaki geldiği noktayı da ifade ediyoruz. Burada da özellikle gördüğünüz gibi Irak sınırıyla Cerablus’a kadar olan bölgenin burada bizim sınırımız, Suriye sınırı olmak üzere bu da yeni bu güvenli bölge tablosu içerisinde haritada yerini alıyor” şeklinde konuştu.

Erdoğan, “İlişkilerimizdeki sisli havaya rağmen Başkan Trump’la sorunların çözüme kavuşturulması ve ilişkilerimizin geliştirilmesi noktasında hemfikiriz. Önceki yönetim bakiyesi kimi kesimlerin bürokratik ve siyasi sabotaj girişimlerine rağmen şimdiye kadar pek çok konuda ciddi mesafe aldık” değerlendirmesinde bulundu. Erdoğan, “Terörle mücadele bütün bu görüşmelerimizde öncelikli konumuzu oluşturmaktadır. Her iki ülkenin güvenliğini ilgilendiren konularda yeni bir dönemi başlatmak istiyoruz” ifadesini kullandı.

Soçi mutabakatı kapsamındaki bölgelerden YPG’lilerin çekilmemesine ilişkin sorusuna karşılık Erdoğan, terör örgütlerinin bu bölgeden çekildiğini söylemenin mümkün olmadığını belirtti. Erdoğan, şöyle dedi: “Hala terör örgütleri burada. Ne Rusya ne Amerika bu terör örgütlerini verdikleri ne saatlerde ne de günlerde temizleyebilmiş değil. Bunları Trump ile konuşacağız, döndükten sonra Putin ile de tekrar telefon görüşmesiyle bu gelişmeleri değerlendirme imkanı bulacağız. Çünkü İdlib’de de benzer bazı sıkıntılar hala yaşanmaya devam ediyor.”

D. AKDENİZ’DE SONDAJ

Erdoğan Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki sondajları nedeniyle AB’nin kısıtlayıcı tedbirler için bir çerçeve belgesi kabul etmesinin hatırlatılması üzerine “Avrupa Birliği bir şeyi unutuyor. Çünkü Avrupa Birliği’nde şu anda görev yapanların bir çoğu siyasette hala çok yeni. Bunların bir çoğu da maalesef yeniliğin verdiği cehaletle yaklaşıyorlar” ifadesini kullandı. Türkiye, Yunanistan ve İngiltere’nin Kıbrıs’ta garantör ülke olduğunu hatırlatan Erdoğan, Türkiye’nin garantör ülke olarak burada, o sularda, münhasır ekonomik bölgelerde uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları bulunduğunu söyledi.

Uluslararası hukukun herhangi bir hak vermediği ülkelerin buralarda kendilerine göre çalışma yapma hakkını elde ettiğine, bunların bir kısmının da AB üyesi ülkeler olduğuna dikkati çeken Erdoğan, şöyle dedi: “Ama Türkiye’ye gelince ‘Türkiye buralara giremez, yaptırım uygulayacağız’ diyorlar. Zaten siz bize 1959’dan, 1963’ten beri yaptırım uyguluyorsunuz. ‘Aldık, alacağız’ diye sürekli Türkiye’yi oyaladınız.

MÜZAKERELER BİTEBİLİR

Ey Avrupa Birliği şunu bilin, Türkiye, sizin bugüne kadar tanıdığınız ülkelerden biri değil. Şu anda sizinle müzakere masasında olan bir ülke. Bu müzakere masasında olmak da bizi bağlamaz. Bunu da bilmenizi istiyoruz. Bu müzakereler bir anda da bitebilir. Şu anda 4 milyon mülteciyi ülkesinde ağırlayan bir Türkiye’ye karşı takındığınız tavrı iyi bilin. Bu kadar DEAŞ’lıyı şu anda cezaevlerinde bulunduran ve aynı şekilde Suriye tarafında bulunanları da kontrol altında tutan bir Türkiye’ye karşı takındığınız tavrı iyi gözden geçirin. Bunları siz hafife alıyor olabilirsiniz, bu kapılar açılır bu DEAŞ’lılar da size gönderilmeye başlandı, gönderilir. Ondan sonra siz başınızın çaresine bakın. Türkiye’ye gelip de Kıbrıs’taki bu gelişmelerle ilgili gözdağı vermeye de kalkmayın. Biz bunları da pek takmayız, yolumuza devam ederiz.”

ALMIŞLAR, ALMAMIŞLAR BİZİ İLGİLENDİRMİYOR DEAŞ’lıların iadesine ilişkin bir soruya da Erdoğan, “Orada sınırda kalmış kalmamış artık onlar bizi çok da ilgilendirmiyor. Biz şimdi bunları göndermeye devam edeceğiz. Yani burada almışlar, almamışlar, bunlar bizi pek de ilgilendirmiyor. Bunların başka belki planları da olabilir. Onları da yeri geldiği zaman uygulamaya koyarız” yanıtını verdi.