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Politika

Kritik zirve sonrası Bakan Fidan'dan Suriye mesajı: Büyük oranda mutabıkız

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile ortak basın toplantısında konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 'Önceliğimiz Suriye'de istikrarı sağlamak. Suriye'de görmek isteğimizle ilgili büyük oranda mutabıkız.' dedi.

13 Aralık 2024 Cuma 11:28 - Güncelleme:
Kritik zirve sonrası Bakan Fidan'dan Suriye mesajı: Büyük oranda mutabıkız
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ortak basın toplantısı düzenledi.

Dışişleri Bakanı Fidan, Blinken ile Suriye'nin istikrarı konusunda yapılabilecekleri, ortak endişeleri ve bunların çözümlerinin neler olabileceğini konuştuklarını söyledi.

Bakan Fidan'ın açıklamalarında satır başları şöyle;

* (Blinken'la görüşme) Önceliğimiz Suriye'de istikrarı sağlamak. Suriye'de görmek isteğimizle ilgili büyük oranda mutabıkız.

* Suriye'deki istikrarın bir an önce sağlanması, terörizmin yer bulmaması, DEAŞ'ın PKK'nın orada hakim olmaması önceliklerimiz arasında.

* Gazze ile ilgili bir an önce ateşkes sağlanması konusunda kendisiyle (Blinken) mutabık kaldık.

  • Dışişleri Bakanı
  • Suriye
  • istikrar

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