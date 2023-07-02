Küçük ortaktan CHP'yi kızdıracak çıkış! DEVA: Karşılığını alamadık

Ülkemiz tarihinin en önemli seçimlerinden birini yaparken Kemal Kılıçdaroğlu arkasına aldığı HDP ve PKK desteğine rağmen seçimlerde büyük bir hezimet yaşadı.



BAY KEMAL DİKTATÖRLÜĞE SOYUNDU

Seçim sonrası İmamoğlu gibi isimler Bay Kemal'e karşı bayrak açarken, Kılıçdaroğlu koltuğu bırakmaya yanaşmayarak faturayı MYK ve danışmanlarına kesti.

EN KARLI EKİP MİNİK ORTAKLAR

Seçimlerde yedili koalisyon içinden en karlı çıkan ekip ise Gelecek, Saadet, DEVA ve Demokrat Partisi oldu. Bu partiler en ufak bir oy katkısı olmadan CHP listelerinden tam 38 vekil aldı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN BİR GARİP SAVUNMA

Bu durum CHP tabanında büyük tepkiyle karşılanırken, Kılıçdaroğlu'nun ise 'hesap uzmanlığı' böylelikle çökmüş oldu.

Geride bıraktığımız günlerde fondaş Sözcü TV'de konuya ilişkin kendisine yöneltilen soruya yanıt veren Kılıçdaroğlu, "Siz yüzde 3 diyorsunuz. Onlara bir sorun bakalım onlar kaç diyorlar. Sonuçta elimizde böyle bir veri yok. Geldiğimiz nokta şu. 6 liderin ilk toplantısında söyledim. Bizi bir araya getirenin demokrasi olduğunu söylemiştim. Eğer Türkiye bu konumdaysa ve Türkiye bir otoriter rejimden çıkıp bir demokratik yol yakalayacaksa olay parti olayı olmaktan çıkmıştır. Olay bir Türkiye olayıdır" diyerek kendisini aklamaya çalıştı.

Kılıçdaroğlu sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı;

Yüzde 1 bile olsa toplumsal birlikteliğin içinde olmak zorundadır. Demokrasi için bunu yapmamız gerekiyordu. Bunun için ortak liste zorunluydu. Evet milletvekilleri verdik, onlar çalıştılar, biz de çalıştık.

GRUP KURUYORLAR

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) listelerinden seçimlere katılan Gelecek Partisi, Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi ve Saadet Partisi, Meclis'te grup kurma kararı aldı.

"EN UFAK BİR BORCUMUZ YOK"

Seçim sonrası partisinin kurultayında konuşan Meral Akşener'in 15 vekil transferine ilişkin açıklaması gündemdeyken DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan açıklama geldi. Babacan, "Bizim kimseye en ufak bir borcumuz yok. Bugün seçimi helalinden kazanmış, başı dik, alnı açık 15 milletvekilimiz var" dedi.

RESMEN DALGA GEÇİYORLAR

Babacan'ın bu açıklamaları CHP'lilerde tepkiye neden olurken konuya ilişkin bir açıklama da DEVA Partisi Sözcüsü İdris Şahin'den geldi. Şahin yaptığı açıklamada "CHP ile işbirliğinde DEVA Partisi olarak biz de karşılığını alamadık" ifadelerini kullandı.

Şahin şu cümlelerle devam etti;



Seçimler öncesinde işbirliği yapılmadan öncesinde başlayan listeler aşamasında devam eden ve seçimler sonrasında da artarak CHP'ni sözde desteklediğini ifade eden bir kısım medya kuruluşlarının acımasızca seçim mağlubiyetinden sonraki süreç içerisinde hem Kemal Kılıçdaroğlu hem CHP yönetimini hem de CHP ile işbirliği yapıp seçimlere giren biz dahil olmak üzere diğer siyasi partiler olmak üzere acımasızca eleştirdiğini görüyoruz.

"ZİNHAR İTİRAZ EDİYORUZ VE KABUL ETMİYORUZ"



Ve onlar ısrarla şunu ifade ediyorlar ki Deva Partisi'nin parlementoya giren milletvekillerinin hak etmeden CHP'nin kontenjanından ve onların hakkını alarak girdiği noktasında bir kısım değerlendirmeler var. Biz buna zinhar itiraz ediyoruz ve kabul etmiyoruz.

"ANKETLER ELLERİNDEYDİ"



Çünkü biz işbirliği süresinden önce Deva Partisi'nin durumu CHP'nin yaptırmış olduğu anketlerle ellerindeydi ve yine Deva Partisi'nin yaptırmış olduğu sağlıklı anketlerle ellerindeydi. Bu bir işbirliğiydi ve biz Deva Partisi olarak beklediklerimizin tam karşılığını alamadık. Velev ki 15 milletvekili ile girdiniz parlementoya bizim için hiçbir kıymeti yok çünkü bizim tüm motivasyonumuz iktidar değişikliğiydi.