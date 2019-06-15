Kudüs’ü paraya değişen çözümü kabul etmeyiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu AA Editör Masası’nda yaptığı açıklamalarda gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Bakan Çavuşoğlu şunları söyledi:

- GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ: S-400’ler ile ilgili hiçbir şekilde geri adım atmayacağız. Bağımsız ve özgür millet olmak için kararlılığımızı devam ettireceğiz. ABD bize yönelik olumsuz adımlar atarsa, bizim de atacağımız adımlar var. Amerika bu kararları aldı, biz de sessiz sedasız oturalım anlayışı yok artık.

- NATO KORUYAMAZ: Yarın bize yönelik herhangi bir saldırı olduğu zaman NATO’nun bizi koruyacak bir kapasitesi yok. NATO bizim hava sahamızın yüzde 30’unu koruyabiliyor. Bizim en ihtiyacımız olduğu zamanda ABD, Hollanda Patriot bataryalarını geriye çekti. Bir tek İspanya ve İtalya bunları bıraktı. Elbette bu bir milli mesele.

- MAZERET KABUL DEĞİL: Astana sürecinin devam etmesinde fayda var. Bugüne kadar Suriye’de sahada ve masada bir gelişme olduysa, bunun sebebi Astana’da yer yer Soçi’de üç garantör ülkenin birlikte attığı adımlar sayesinde olmuştur. Bugün siyasi süreci konuşuyorsa, Astana ve Soçi süreçleri sayesinde olmuştur. İdlib ve Suriye genelinde ise, rejimin garantörü Rusya ve İran’dır. Biz rejime söz geçiremiyoruz mazeretini kabul etmeyiz. Dünkü atışların kasıtlı olduğunu düşünüyoruz.

- SUUDİLERLE SORUN YOK: Biz kime yapılırsa yapılsın terör saldırılarını kınıyoruz. Bizim Suudi Arabistan’la ikili bir meselemiz yok. Biz Kaşıkçı olayını ikili ilişkilerimizden bağımsız tutuyoruz. Başkanımızın bayramda araması bizim Suudi Arabistan’la hiçbir sorunumuzun olmadığının göstergesidir.

- SALDIRI ENDİŞE VERİCİ: Körfez’deki saldırılar son derece endişe verici. Acele bir şekilde kimseye yıkılmamalı. Biz kimse temizdir, suçludur demiyoruz. Ama ciddi bir soruşturma gerekiyor. Daha önce de oldu, şimdi ikincisi oldu. Bölgede ciddi bir gerilime yol açıyor. İran bizim ilgimiz yok dedi. Bunun nedenini de bulmamız gerekiyor. O bölgedeki gerilim Allah korusun farklı bir yöne de gidebilir.

- FİLİSTİN KONUSU: ABD’nin Kudüs konusunda tek taraflı adımlarının bir faydası görülmedi. Bir kurumun arabuluculuk yapabilmesi için tarafsız olması lazım. ABD taraf tutuyor, tüm dünya da bunu görüyor. Bazı ülkeler fikir değiştirmeye başladı. Paraguay elçiliği taşıma kararı almıştı, bunu geri çektiler. Ortadoğu sorununun çözümünün parametreleri basitçe belli. İki devletli çözüm dışındaki bir alternatif Ortadoğu sorununu çözmez. Burada Kudüs’ü, Filistin’i paraya değişen bir çözümü bizim kabul etmemiz mümkün değildir. Filistinlilerin kabul etmeyeceği çözümleri bizim de kabul etmemiz mümkün değildir. Ümmetin her davası bizim davamızdır. Bu bizi yakından ilgilendirir.

- DOĞU AKDENİZ’DEKİ GERİLİM: Akdeniz’deki tüm ülkelere mesajımız şudur. Türkiye’yi dışlayan hiçbir hareket gerçekleştirilemez. Eskiden sadece sismik araştırma yapardık. Şimdi Fatih 1 gemimiz, Kıbrıs’ın batısında sondaj başladı. Şimdi ikinci gemimiz geliyor. Karadeniz’e gidecekti, oraya kaydırdık. Burada KKTC’nin ve Kıbrıs Türk halkının da hakkı var.

ABD VE FRANSA YPG/PKK iLE iÇ iÇE OLDU