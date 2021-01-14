AA 14 Ocak 2021 Perşembe 14:46 - Güncelleme: 14 Ocak 2021 Perşembe 15:01

Kuleba, çevrim içi olarak gerçekleşen basın toplantısında medya mensuplarının soruların yanıtladı.

AA muhabirinin "Türkiye'nin yardımıyla 4 Ukraynalı denizcinin ülkelerine tahliye edilmesi hakkında yorumunuz nedir?" sorusuna cevaben Kuleba, tahliyenin, göreve geldiğinden beri yönettiği en zor ve kompleks operasyonlardan biri olduğunu belirterek, "Kesin bir şekilde söyleyebilirim ki Türk partnerlerimizin desteği olmadan operasyonun nihai başarısı mümkün olamazdı." ifadelerini kullandı.

Kuleba, 4 Ukraynalı denizcinin kaderi konusunda yapıcı tutumlarından dolayı Libyalı yetkililere teşekkür ederek, "Operasyonda yer alan ekibime, Ukraynalı kurumlara ve uluslararası dostlarımıza da minnettarım. 4 denizcinin Libya'dan Ukrayna'ya tahliyesinin Türkiye toprakları üzerinden gerçekleşmesi zaten söze gerek bırakmıyor." değerlendirmelerinde bulundu.

- Ukraynalı denizcilerin tahliyesi

Libya deniz sahasında 2016'da alıkonulan Kaptan Hayyam Tankeri mürettebatı 4 Ukrayna vatandaşı 8 Ocak'ta ülkelerine dönmüştü.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukraynalı denizcilerin ülkelerine dönüşüne yardımı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etmişti.