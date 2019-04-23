Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 23 Nisan töreni
Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve beraberindeki heyeti kabul etti. Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada 'Bağımsızlık ateşi milletimize her zaman ışık olmuştur. Hayallerinizin önüne hiçbir engel koymayın.' dedi. Başkan Erdoğan 23 Nisan dolayısıyla koltuğunu 12 yaşındaki Ozan Sözeyataroğlu'na bıraktı. Ramazan Bayramı'ndan sonra 1 haftalık daha okul süresinin tatil ile birleştirilmesiyle ilgili soruya 23 Nisan Cumhurbaşkanı Sözeyataroğlu, 'Kabinemle bu konuyu göreceğiz. Ben açıkçası olumlu bakıyorum' yanıtını verdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle, Beştepe'de çocukları kabul etti.
Çocukları kabulünde kısa bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sevgili çocuklar değerli misafirler, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne milletin evine hoşgeldiniz. İstikbalimizin teminatı olan siz çocuklarımızın 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. Bu vesileyle tüm dünya çocuklarına en kalbi sevgilerimi gönderiyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere devletimizin kuruluşu ve bugünlere gelmesinde emeği olan herkesi şükranla anıyorum. Gazilerimize sağlıklı, hayırlı, uzun ömürler diliyorum. Bugün çocuk bayramımızla beraber, meclisimizin dualarla açılışının 99. yılını kutluyoruz. Vatanımızın işgal edildiği bir dönemde Ankara'da açılan Büyük Millet Meclisi, bağımsızlığımızın da başlangıcı olmuştur. Meclis en karanlık günlerde güç ve cesaret aşılamıştır" dedi.
Ozan Sözeyataroğlu:
Gazi Mustafa Kemal Atatürk millet egemenliğini hakim kılmak için TBMM’yi açmış ve bugünü biz çocuklara armağan etmiştir. Hepimize güzel nice bayramlar diliyorum. Bizleri makamında ağırlayan sayın cumhurbaşkanımıza da tüm arkadaşlarım adına teşekkürlerimi sunuyorum. Hepimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun.
Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturan 6.sınıf öğrencisi Ozan Sözeyataroğlu gazetecilerin sorularını cevapladı.
Soru: Kabinede bir revizyon öngörüyor musunuz?
Ozan: Zaten yeni kabinem burada. Zaten ilk günümüz. Bence sistem başarılı bir şekilde gidiyor. Aşılamayacak bir şey yok.
Ozan'ın verdiği cevap Başkan Erdoğan'ı gülümsetti. Erdoğan, "Sayın Cumhurbaşkanım sanki benim söyleyeceklerimi söyledi." dedi.
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