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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Lideri Bahçeli bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Beştepe'de bir araya geldi.

AA29 Kasım 2023 Çarşamba 15:38 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Lideri Bahçeli bir araya geldi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul basına kapalı gerçekleşiyor.

Her iki liderin de resmi programında yer almayan görüşmede, iç ve dış politikada bir çok başlık görüşülecek. İç politikada yerel seçimler önemli gündem maddelerinden. Yerel seçim hazırlıklarına ilişkin Cumhur İttifakı çatısı altında nasıl bir yol izleneceğinin görüşülmesi bekleniyor.

Dış politikada ise Gazze gündemi konuşulacak başlıklar arasında. Atılan adımlar, yürütülen temaslar ele alınacak.

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