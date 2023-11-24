Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Pastadan alınan payı eşit şekilde tabana yayılmasını sağlamalıyız

Ersoy, Antalya'nın Aksu ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi.

Antalya'nın turizm ve tarım kenti olduğunu dile getiren Ersoy, sabah Antalya'yı ve Türkiye'yi ilgilendiren 13. Uluslararası Resort Turizm Kongresi'ne katıldığını ve turizm potansiyelini değerlendirdiklerini kaydetti.

Bu yılı turizm açısından gerek ülke gerekse Antalya olarak çok iyi geçirdiklerini belirten Ersoy, şunları söyledi:

"Turizm konusunda Antalya ya da Türkiye olarak çok iyi performans göstermemiz yetmiyor, önemli olan turizmden alınan pasta payının eşit şekilde tabana da yayılmasını sağlamak. Sürdürülebilir bir turizm ekonomisini 12 aya ve mümkünse hem şehrin hem de ülkemizin tamamına yaymak gerekir. Bu bağlamda da çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

PERGE ANTİK KENTİ'NDE ÇALIŞMALAR HIZLANDI

Bakan Ersoy, arkeolojik çalışmalara da ağırlık verdiklerini anlatarak, ciddi bütçeler ayırarak kazı çalışmalarının hızlandırılmasına katkı sağladıklarını ifade etti.

Aksu'daki Perge Antik Kenti'ni de ziyaret ettiğini dile getiren Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Perge'de kazı başkanımıza da ne kadar proje üretiyorsa tamamını karşılayacağımızı söyledik. Kısa sürede Perge'nin hızla değiştiğini, gelen turist sayısının iki-üç kat arttığını göreceğiz. Amacımız turisti otelin dışına çıkarıp, ilçe içinde esnafa da faydasını sağlamak."

Antalya'da 19 noktada kazı çalışmalarının hummalı şekilde yürütüldüğünü ifade eden Ersoy, turizmdeki yoğun sezonu uzatmak istediklerini kaydetti.

Bakan Ersoy, toplantıda muhtarların sorun ve taleplerini dinledi.