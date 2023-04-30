Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan 1 Mayıs mesajı

Ersoy, mesajında, ülkenin kalkınmasında son derece önemli katkılar sağlayan işçi ve emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik etti.

Özellikle son yıllarda yerli ve milli üretim alanında yaşanan gelişmelere bağlı olarak işçi ve emekçilerin çalışma koşullarının iyileştirilmesi, hak ettikleri yaşam standardını elde etmeleri ve haklarının güvence altına alınmasının her zaman öncelikleri arasında yer aldığını, bundan dolayı işçi ve emekçinin lehine birçok yasal düzenleme hayata geçirildiğini kaydetti.

Ersoy, her gün daha da büyüyen ve gelişen ülkenin bu refaha ulaşmasının altında işçi ve emekçilerin alın teri olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Ülkemizin daha müreffeh bir seviyeye ulaşması için işçi kardeşlerimizle dayanışma içerisinde mücadelemizi sürdüreceğimizi bir kez daha ifade ediyor, tüm çalışanların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum."