Kur korumalı sistemde toplam mevduat büyüklüğü 209 milyar lirayı buldu

DHA 27 Ocak 2022 Perşembe 13:25 - Güncelleme: 27 Ocak 2022 Perşembe 15:42

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Ankara Ticaret Odası Meclis Toplantısı'na katıldı. Oktay, Türkiye'nin, Covid-19 salgını gibi zorlu dönemde ayakta kalmayı başaran, gücünü artıran az sayıda ülkelerden olduğunu belirtip, "Milletimizin sağlığını korumak için her türlü tedbiri alırken, işini, aşını, sermayesini muhafaza etmesini sağlamak amacıyla da tüm imkanlarımızı seferber ettik. Üretimin kesintisiz sürmesi, istihdamın korunması ve ekonomimizin ayakta kalması için toplumun her kesimine yönelik önlemleri devreye soktuk. İş gücü piyasasına sunduğumuz pek çok farklı destekle vatandaşlarımızın ve firmalarımızın sizlerin yanında olduk" dedi.

'ARTIK KISIR DÖNGÜNÜN DIŞINA ÇIKMAK İSTİYORUZ'

Fuat Oktay, 2021 yılında ihracatın önceki yıla kıyasla yüzde 32,85 artışla 225 milyar 368 milyon dolara ulaşarak kendi rekorunu kırdığını belirterek, "Bundan sonda da kırmaya devam edecektir. Bu değer ile 200 milyar dolar eşiği aşılmış ve tüm zamanların en yüksek yıllık ihracat rakamı gerçekleşmiştir. Bu başarılı performans ile ülkemizin küresel ihracattan aldığı pay yüzde 1 seviyesine ulaşmıştır. Yeterli mi? Değil. İhracat artışının büyümedeki yansımalarını, istihdam, sanayi üretimi, kapasite kullanım oranı gibi göstergelerde de görmek mümkündür" diye konuştu.

Geleceğe sağlam ve emin adımlarla yürümeye devam edeceklerini vurgulayan Oktay, "Sorunlar yok mu? Elbette var. Sorunlar geçmişte vardı, şimdi de var. Gelecekte de olacak. Sorunları da bizler çözeceğiz, birlikte çözeceğiz. Türkiye'yi, son 20 yılda gerçekleşen yapısal reformlar, güçlü altyapı yatırımları, sağlanan siyasi istikrar ortamı, disiplinli kamu maliyesi politikaları ve bankacılık sektörü gibi güven üreten bir zemin üzerinde yükseltiyoruz. Salgının da etkisiyle dünyanın dört bir yanında yapılar, yaklaşımlar ve ticari ilişkiler dönüşürken ekonomi politikalarımızı Türkiye'nin gerçeklerine ve ihtiyaçlarımıza uygun olarak güncellemiş durumdayız. Bu kısır döngünün dışına çıkmak istiyoruz artık. Türkiye ekonomisini yüksek faiz, yüksek enflasyon kısır döngüsünden kurtarıp yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve nitelikli büyüme rotasına sokmanın gayreti içindeyiz" dedi.

'KDV'Yİ SADELEŞTİRECEĞİZ'

Türk lirası yatırımlarını özendirecek ve döviz piyasası başta olmak üzere piyasalarda istikrarı sağlayacak adımlar attıklarını kaydeden Oktay, "Kur korumalı uygulamalarımız şu ana kadar yaklaşık 451 bini hazine, 82 bini Merkez Bankası destekli olmak üzere toplam 533 bin kişiye ulaşmıştır. Yılbaşından bu yana günlük ortalama yaklaşık 7 milyar lira giriş olmuş, toplam mevduat büyüklüğü yaklaşık 209 milyar lirayı bulmuştur. Sürekli de artmaya devam edecektir. Döviz tevdiat ve altın hesaplarından TL vadeli mevduata dönüşümü destekleyecek adımlar da atılmış, gerçek ve tüzel kişilerin bu yeni enstrümana gösterdiği ilgi bizleri memnun etmiştir" dedi.

İmalatçı ve ihracatçı firmaların uluslararası rekabet gücünü artırmak için kurumlar vergisi oranını 1 puan indirdiklerini anımsatan Oktay, "Kayıt dışı ekonominin azaltılması, yatırım ortamının iyileştirilmesi ve ihracatın özendirilmesi için Katma Değer Vergisi'ni (KDV) sadeleştireceğiz. Özellikle KDV'nin sadeleştirilmesiyle ilgili talebiniz olduğunu biliyoruz. İlgili bakanlığımızla iyileştirmeye yönelik konu üzerinde çalışmalarımız yoğunlaşmış durumda. Bunlara ek olarak; temel işletme harcamaları ile yatırımların teşviki, mevcut istihdam kapasitesinin korunması ve yeni istihdam imkanları oluşturulması için işletmelerimize Kredi Garanti Fonu desteğiyle uzun vadeli işletme ve yatırım kredileri vereceğiz" diye konuştu.

'BİZ DENETİM BOYUTUNDA MESAJI ALDIK'

ATO üyelerinin 2022'nin ilk meclis toplantısında yıl boyunca çok daha büyük adımlar, yenilikler ve Ankara'ya kazandıracakları rekorların sözünü istediğini belirten Oktay, şöyle konuştu:

"İç piyasa boyutunda da fahiş fiyat artışlarının önüne geçilmesi ve enflasyonla mücadelemizde daha güçlü desteğinizi bekliyoruz. Biz denetim boyutunda mesajı aldık. Gerekli hassasiyeti gösteririz ama buradaki iş dünyasından arzumuz da piyasa gerçeklerine uygun şekilde fiyatların düzenlenmesidir. Artarken nasıl hızlı gittiyse kur boyutunda söylüyorum; düştüğünde de aynı hızda düşüyor olmasını beklemek tüm vatandaşlarımızın ve bizlerin hakkıdır. Bu düşüşün yavaş olmasını görmek, bizleri üzmektedir. Burada birlikte hareket etmeliyiz. Burada gemi tektir, bu geminin içindeyiz. Sen ben yok, biz varız. Dolayısıyla biz, mücadeleyi hep birlikte yürütüyor olacağız. Buradan da herkes kazanacak, vatandaşımız kazanacak, iş dünyamız kazanacak, ülke olarak Türkiye kazanacak. O zaman zaten çok daha güçlü kalkınan bir ülke olarak yolumuza devam edeceğiz."

'İŞ DÜNYAMIZLA BİRLİKTE İLERLEYECEĞİZ'

İş dünyasından yürüttükleri mücadeleye daha çok destek olunmasını isteyen Oktay, "Ülkemizde kalıcı makroekonomik istikrar sağlayacak, yüksek katma değerli üretimi teşvik ederek ihracat ve istihdamı artıracak, oluşturulan katma değeri toplumun tüm kesimlerine yayacak olan yine bizleriz. Helalleşme kılıfında hesaplaşma turlarına çıkanlardan, karın örttüğü yollarda milleti kaderine terk eden zihniyetten iş insanımızın derdiyle dertlenmesini bekleyecek değiliz. 20 yıldır nasıl özel sektörümüzle omuz omuza ilerlediysek Cumhuriyetin 100'üncü yılına da yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve büyüme odaklı bir yaklaşımla, iş dünyamızla birlikte ilerleyeceğiz" dedi.