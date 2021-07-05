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Politika

Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Alınan kararları Başkan Erdoğan açıklayacak

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor. Başkan Erdoğan başkanlığında toplanacak kabinede koronavirüs aşı programı ve bayram tatilinin süresi başta olmak üzere kritik konular görüşülecek.

AA5 Temmuz 2021 Pazartesi 07:18 - Güncelleme: 5 Temmuz 2021 Pazartesi 07:18
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak.

Kabine toplantısında, Kovid-19 aşı programı ve bayram tatilinin süresi başta olmak üzere ülke gündemindeki konuların ele alınması bekleniyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sunum yapması öngörülen toplantıda, 3. doz aşılama ve ülke genelinde aşı programında gelinen noktanın değerlendirileceği, aşı programının Kovid-19 vaka sayılarına etkisi ve yerli aşı çalışmalarının da görüşüleceği tahmin ediliyor.

Bayram tatili süresinin de belirlenmesi beklenen toplantıda, turizm sezonuna ilişkin beklentiler ile bu kapsamda alınan tedbirlerin masada olacağı öngörülüyor.

Güvenlik ve dış politikaya ilişkin konuların da görüşülecek gündem maddelerinden olacağı toplantıda, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından, yurt içi ve sınır ötesinde terör örgütlerine karşı yürütülen operasyonlara ilişkin Kabine'ye bilgi verilmesi bekleniyor.

Toplantıda, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nda KKTC'ye yapılacak ziyaret öncesinde, bölgesel ve küresel gelişmelerin de ele alınacağı tahmin ediliyor.

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