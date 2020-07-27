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Politika

Kurban Bayramı'nda kısıtlama olacak mı? Alınan kararları Başkan Erdoğan açıklayacak

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantıda Kurban Bayramı'nda kısıtlama olup olmayacağı, koronavirüse karşı hangi önlemlerin alınacağı, Libya ve terörle mücadele gibi konular ele alınacak. Toplantı sonrası alınan kararları Başkan Erdoğan açıklayacak.

27 Temmuz 2020 Pazartesi 13:13 - Güncelleme: 27 Temmuz 2020 Pazartesi 13:13
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Başkan Erdoğan, daha önce Kurban Bayramı'nda kısıtlama düşünmediklerini açıklamıştı. Peki bayramda koronavirüsle ilgili ne tür adımlar atılacak? Tedbirlerle ilgili değerlendirme toplantıda görüşülecek.

LİBYA VE DOĞU AKDENİZ DE MASADA

TRT Haber'de yer alan habere göre, Bayram tedbirleri dışında öncelikli gündem maddelerinden biri de Libya olacak. Libya'da siyasi çözüm için sürdürülen yoğun diplomasi trafiğine mercek tutulacak.

Malta, Libya ve Rusya'dan gelen heyetlerle Ankara'da gerçekleşen görüşmeler değerlendirilecek.

Sahadaki son durum kapsamlı olarak ele alınacak.

Doğu Akdeniz'deki gelişmeler de kabinenin gündeminde olacak. Türkiye'nin bölgedeki sondaj ve arama faaliyetlerinde gelinen son aşama görüşülecek.

TERÖRLE MÜCADELE

Terörle mücadele de masadaki bir diğer önemli konu olacak.

Suriye'nin kuzeyindeki gelişmeler, terör örgütü PKK/YPG'nin kış yapılanmasına yönelik yurt içinde ve sınır ötesinde devam eden operasyonlar ele alınacak.

Ayasofya Camii'nin ibadete açılması ve Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırıları da kabinenin gündeminde olacak.

Toplantı sonrası açıklamanın ise Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılması bekleniyor.

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