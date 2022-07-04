Sanatçıdan siyasetçiye, yazardan oyuncuya herkesin kendi arafını anlattığı Arafta Sorular'ın bu haftaki konuğu Dışişleri Komisyonu Başkanı Akif Çağatay Kılıç oldu.

Star yazarı Esra Elönü'nün sorularını cevaplayan Kılıç, ekonomik krizin tüm dünyada derinleştiğini vurgulayarak, "Almanya'da dün gazetede çıkan yazıda "daha az yıkanın" yazıyordu. "Suyu ısıtmak için kullanılacak gazımızda sıkıntı olacağı için tasarruf yapmak zorundayız" ifadeleri ile insanları uyardılar. Bir ay kadar önce İngiltere'deydim. Konuşulan konu bu kış evlerin 1/3'ünün ısınmayacağı ve gaz parasını ödeyecek maddi güç olmayabileceğiydi. Fransa'da sağlık çalışanları ve farklı gruplar şuan yeterince destek alamadıkları bir durum içerisindeler. Hollanda' da Kovid-19 döneminde vatandaşa karşılıksız destek verildi şimdi ise mektup gidiyor faizsiz olarak kaç yılda geri ödeme yapmak istersiniz diye. Biz vatandaşımıza Kovid-19 döneminde hibe yardımı yaptık. Geri almıyoruz. Bunları kendi gücümüz çerçevesinde yapıyoruz. Hatamız olabilir ama kasıt yok. En büyük farkımız bu." değerlendirmesinde bulundu.

"3'LÜ MUTABAKAT"

NATO Liderler Zirvesini değerlendiren Kılıç şu ifadeleri kullandı:

FETÖ, uluslararası bir zirvede, uluslararası bir evrakın içerisinde resmen yer aldı. PKK/YPG ve onlarla ilintili olanlar, uzantıları diye de belirtildi.

FETÖ'nün uluslararası bir evrakın, uluslararası bir zirvenin sonuç bildirgesinin içerisinde atıf bulunan bir ervakın içerisinde resmen yer aldı. PKK/YPG ve onlarla ilintili olanlar, uzantıları diye de belirtildi. Bu dosya içerisinde bu isimler yazıldı, geçti.

PKK'nın ve yandaş örgütlerinin bu belgede açık ve net olarak faaliyet alanlarının kapatılacağı taahhüt ediyorlar.

"SARKOZY ANISI"

Baktığım zaman bana çok tanıdık geldi. Cumhurbaşkanımız Miçotakis benim için bitmiştir daha da gelmem demişti. Ta ki hatasını anlayıp işi düzeltmek için adım atana kadar. Miçotakis orada samimiyet testini geçemedi. Bunun aynısını Sarkozy yaptı. New York'ta Birleşmiş Milletler toplantısında içeri girdi, orada bazı konuşmalar yaşandı ve sözler verildi. Hatırlarsanız mikrofon açık kaldı ve en rahat olan kişi Cumhurbaşkanımızdı. Çünkü içeride ne konuşuyorsa dışarıda da aynısını konuşuyor. Görüşme yapıldı üç dakika sonra dışarı çıkınca basın ile yapılan görüşmede içeride konuşulanların tam aksine konuştu. O gün Sarkozy'de bitti.