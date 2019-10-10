Kürtler PYD'ye karşı

Akçakale’ye sabahın erken saatlerinde (02.00 sularında) Suriye Geçici Hükümetine bağlı Suriye Milli Ordusu personelini taşıyan yaklaşık 130 araçlık konvoy geldi. Suriye Milli Ordusu’na bağlı Hamza Tümeni Özel Kuvvetleri ile Sultan Murat tümeni de Fırat’ın doğusu için operasyona katılacak.

YERLERİNDEN OLDULAR

Milli Ordu’nun bir diğer bileşeni de Kürt savaşçılar. Çoğunluğu, PYD zulmü nedeniyle yerlerini terk eden Kürt ailelerin çocuklarından oluşan bu gruplar, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı’nda da en ön saflarda yer almıştı. Milli Ordu’nun ana omurgasını Hamza Tümeni ve Muntasır Billah Tugayı oluşturuyor. Her iki gruptaki Kürt savaşçı varlığı, yaklaşık yüzde 25’ler seviyesinde. Hamza Tümeni, Milli Ordu’nun özel kuvvetler tümeni da olarak biliniyor. Tümen’in Komutanı Seyf Ebubekir Polat, Bizaa’nın önde gelen Türkmen aşiretlerinden. Tümenin bünyesinde özel bir birlik olarak Kürt Şahinleri Tugayı bulunuyor. Bu birlik Kürtlerden oluşan bir özel kuvvet birliği. “Kırmızı bereliler” olarak da bilinen tugay, Afrin’deki kent merkezinin kuşatmasında ve meskun mahal savaşında yer aldı ve Bölücü Terör Örgütü PKK’ya ağır darbe vurdu. Örgütün komata kademesi ise; Hamza Tümeni Kürt Şahinleri Tugayı’nın Genel Komutanı Hasan Abdullah Kulli, Genel Komutan Yardımcısı Hüseyin Muhammed Nur ve Tugayın askeri komutanı Mahmut Ahmet Meşşo’dan oluşuyor. Zeytin Dalı Harekatın ana omurgasını oluşturan ÖSO/Suriye Milli Ordusu, Afrin operasyonuna yaklaşık 25 bin kişiyle katılmıştı. 25 bin savaşçının içinde 1000’e yakın Kürt savaşçı bulunuyordu. Esad rejimine karşı ilk ayaklanmanın başladığı 2011 yılında irili ufaklı bir çok Kürt grup ÖSO çatısı altında mücadele etti. Bu örgütlerden bazıları daha sonra farklı grupların bünyesine geçti. ÖSO’ya bağlı Cephet’ül Şamiye saflarında Kürt asıllı 300 asker Afrin operasyonunda terör örgütü YPG/PKK’ya karşı savaştı.

BİN SAVAŞÇI KÜRT

Esad’a karşı mücadelenin ilk dönemlerinde; Selahaddin Eyyubi Tugayları, Salahaddin’in Torunları (Ahfad Salahaddin) gibi Kürt gruplar yer aldı. Ketaib Suvvar el-Kurd örgütü ise 30 Mayıs 2016’da paylaşılan bir videoyla Afrin çevresinde kuruluşunu ilan etti. Örgüt, Esed rejimi ve PKK uzantısı olduğunu öne sürdükleri PYD-YPG’ye karşı savaşacaklarını duyurdu. Aynı şekilde, Kürt Selamet Hareketi adlı grup da ÖSO bünyesinde savaşıyor. Yine Milli Ordu’da tümen komutanı olan Firas Paşa’ya bağlı Muntasır Billah Tugayı’nda da hatırı sayılır Kürt savaşçı bulunuyor.