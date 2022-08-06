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Politika

Kurtulmuş, İsrail'in Gazze'ye saldırısını kınadı

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İsrail'in Gazze'ye saldırısına ilişkin, 'Bu saldırı bölge ve dünya barışına karşı yapılmış alçak bir saldırı, uluslararası hukuku ayaklar altına alan bir devlet terörüdür.' ifadesini kullandı.

AA6 Ağustos 2022 Cumartesi 14:20 - Güncelleme:
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Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, siyonist İsrail güçlerinin abluka ve ambargo altındaki Gazze'ye gerçekleştirdiği, içlerinde çocukların da olduğu sivillerin vahşice katledildiği saldırıyı şiddetle lanetleyen Kurtulmuş, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu saldırı bölge ve dünya barışına karşı yapılmış alçak bir saldırı, uluslararası hukuku ayaklar altına alan bir devlet terörüdür. Dünyanın görmezden geldiği bu saldırıları durdurmak aslında insaf, vicdan ve adalet sahibi olması gereken uluslararası camianın en temel vazifesidir."

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