Kurtulmuş: Kılıçdaroğlu'nun kullandığı nefret dili siyaseti kirletiyor

AA 12 Ocak 2021 Salı 15:20 - Güncelleme: 12 Ocak 2021 Salı 15:20

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi.

Numan Kurtulmuş, paylaşımında şunları kaydetti:

"Cümle alemin nasıl CHP Genel Başkanı olduğunu bildiği Kemal Kılıçdaroğlu'nun kullandığı nefret dili siyaseti kirletiyor. Demokrasi ve milli irade hazımsızlığının dozunu her geçen gün artıran bu saygısız şahsı şiddetle kınıyoruz. Sözde Genel Başkan'a tavsiyemiz, gittiği bu yanlış yoldan geri dönmesi, demokrasiye, millet iradesine ve Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı gereken saygıya azami riayet göstermesidir.

Türkiye Cumhuriyeti'nin şan ve şerefini en yüksek mertebede koruyan Sayın Cumhurbaşkanımıza söz söyleyen bu şahsın Türkiye Cumhuriyeti'ni yabancılara şikayet ettiğini, onlardan aman dilediğini de çok iyi biliyoruz. Türkiye siyasetinin her seçimde kaybedeni Kemal Kılıçdaroğlu yalan ve iftiralara sarılarak içine düştüğü derin çukurdan çıkabileceğini sanıyorsa çok yanılıyor. Bu millet, bu zata sandıkta haddini bir kez daha bildirecektir."