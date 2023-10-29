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Politika

Kurtulmuş, Türk donanmasının İstanbul Boğazı'ndaki resmigeçidini izledi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhuriyet'in 100'üncü yılı dolayısıyla Türk donanmasının İstanbul Boğazı'nda 100 gemiyle gerçekleştirdiği resmigeçidi TRT Ulus Yerleşkesi'nden takip etti.

AA29 Ekim 2023 Pazar 21:51 - Güncelleme:
Kurtulmuş, Türk donanmasının İstanbul Boğazı'ndaki resmigeçidini izledi
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Kurtulmuş, Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK ile Türk Yıldızlarının İstanbul Boğazı semalarındaki gösteri uçuşunu ve Türk donanmasına bağlı savaş gemilerinin geçit törenini TRT Ulus Yerleşkesi'ndeki etkinlik alanında vatandaşlarla izledi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi, TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu ile AK Parti Ordu Milletvekili İbrahim Ufuk Kaynak da etkinlikleri buradan takip etti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul Boğazı'nda Cumhuriyet'imizin 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinliklerini izledik. Gurur duyuyoruz, iftihar ediyoruz. #100Yaşında." ifadelerine yer verdi.

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