Kurtulmuş, Veliaht Prens Akishino ile görüştü

Görüşmede, TBMM Başkanı Kurtulmuş'un eşi Sevgi Kurtulmuş ile Veliaht Prenses Akishino da yer aldı.

Kurtulmuş, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tokyo'da Japonya Veliaht Prensi Altes Akishino ile bir araya geldik. Türk-Japon dostluğunun her alanda daha da güçlenmesini arzuluyor, ülkelerimiz arasındaki tarihi ve köklü bağdan duyduğumuz memnuniyetimizi ifade ediyorum. Nazik misafirperverlikleri dolayısıyla Veliaht Prens ve Prenses Akishino'ya teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.