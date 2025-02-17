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Politika

Kurtulmuş, Veliaht Prens Akishino ile görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Japonya Veliaht Prensi Akishino ile Akasaka Sarayı'nda bir araya geldi.

AA17 Şubat 2025 Pazartesi 09:07 - Güncelleme:
Kurtulmuş, Veliaht Prens Akishino ile görüştü
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Görüşmede, TBMM Başkanı Kurtulmuş'un eşi Sevgi Kurtulmuş ile Veliaht Prenses Akishino da yer aldı.

Kurtulmuş, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tokyo'da Japonya Veliaht Prensi Altes Akishino ile bir araya geldik. Türk-Japon dostluğunun her alanda daha da güçlenmesini arzuluyor, ülkelerimiz arasındaki tarihi ve köklü bağdan duyduğumuz memnuniyetimizi ifade ediyorum. Nazik misafirperverlikleri dolayısıyla Veliaht Prens ve Prenses Akishino'ya teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

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