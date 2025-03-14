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Politika

Kurtulmuş'tan 14 Mart mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.

AA14 Mart 2025 Cuma 13:32 - Güncelleme:
Kurtulmuş'tan 14 Mart mesajı
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Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, şu ifadelere yer verdi:

"Kıymetli sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun. Sağlık çalışanlarımız, doğumla başlayan yaşam serüvenimizin her döneminin vazgeçilmez unsuru, kendilerine her ihtiyaç duyulduğunda gösterdikleri fedakarlıklarıyla aziz milletimizin gurur kaynağıdır. Afetlerden salgınlara, bir nefes sıhhat için sarf ettikleri büyük emekleri için hepsine minnettarız. Bu özel günde, milletimizin sağlığı için atan her yüreğe şükranlarımı sunuyor, çalışma hayatlarında başarılar diliyorum. İyi ki varsınız."

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