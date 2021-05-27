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Politika

Kurtulmuş'tan ''27 Mayıs'' mesajı

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, 'Ülkemizin karanlık dehlizlerinden 27 Mayıs 1960 darbesini ve milletimize yaşattığı acıları her zaman yüreğimiz sızlayarak hatırlıyoruz.' ifadelerini kullandı.

AA27 Mayıs 2021 Perşembe 11:28 - Güncelleme: 27 Mayıs 2021 Perşembe 11:28
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Kurtulmuş, Twitter hesabından, 27 Mayıs askeri darbesinin 61'inci yılı dolayısıyla yayımladığı mesajında, şunları kaydetti:

"Aziz milletimizin helal oylarıyla işbaşına getirdiği hükümet, siyasi tarihimizin kanlı darbesiyle 27 Mayıs'ta iktidardan indirildi. Ülkemizin karanlık dehlizlerinden 27 Mayıs 1960 darbesini ve milletimize yaşattığı acıları her zaman yüreğimiz sızlayarak hatırlıyoruz. 27 Mayıs darbesinin yıl dönümünde milletimizin gönlünden asla silinmeyecek bir sevgiye mazhar olan Şehit Başbakan Adnan Menderes ve arkadaşları Fatin Rüştü Zorlu ile Hasan Polatkan'ı rahmetle yad ediyoruz."

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