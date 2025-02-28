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Politika

Kurtulmuş'tan '28 Şubat' paylaşımı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, '28 Şubat, Türkiye'nin tamamına yönelmiş, kaynağını dışarıdan alan bir müdahaleydi. Hedefi, halkımızı ayrıştırmak, toplumsal düzeni darbecilerin kendi dar kalıplarına hapsetmekti.' ifadelerini kullandı.

AA28 Şubat 2025 Cuma 13:07 - Güncelleme:
Kurtulmuş'tan '28 Şubat' paylaşımı
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28 Şubat "darbesi"nin 28'nci yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"28 Şubat, Türkiye'nin tamamına yönelmiş, kaynağını dışarıdan alan bir müdahaleydi. Hedefi, halkımızı ayrıştırmak, toplumsal düzeni darbecilerin kendi dar kalıplarına hapsetmekti. Ancak milletimiz bu dayatmalara boyun eğmemiştir. Bu vesileyle vurgulamak isterim ki, ülkemizin en büyük gücü, farklılıklarına rağmen birlik içinde hareket edebilme kabiliyetidir. Asıl mesele, bu süreçlerden ders çıkararak daha güçlü bir demokrasi, daha sağlam bir hukuk devleti inşa etmektir. Geçmişte yaşanan haksızlıkları unutmadık, unutmayacağız. Adalet ve ortak akıl üzerinden hep beraber bir gelecek kuracağız."

Demokrasiye vurulan her darbeyi lanetlediklerinin altını çizen Kurtulmuş, 28 Şubat ve tüm darbe mağdurlarını saygıyla andı.

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