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Politika

Meclis Başkanı Kurtulmuş'tan Filistin Devlet Başkanı Abbas'a TBMM daveti

Soykırımcı İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde yaptığı konuşma sırasında ayakta alkışlanmasına tepkiler sürerken, Adalet Komisyonu Başkanı ve İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı Meclis'te hitap etmesi için Türkiye'ye davet ettiğini açıkladı.

IHA26 Temmuz 2024 Cuma 17:35 - Güncelleme:
Meclis Başkanı Kurtulmuş'tan Filistin Devlet Başkanı Abbas'a TBMM daveti
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Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, TBMM'nde basın toplantısı düzenledi. Konuşmasında Uluslararası Adalet Divanı danışma kurulunun İsrail'in Filistin topraklarında işgalci konumda olduğuna ilişkin kararını hatırlatan Yüksel, divandan, 3. devletlerin İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarındaki hukuka aykırı varlığından kaynaklanan durumu yasal olarak kabul etmeme ve İsrail'in bu durumunu sürdürmesine destek vermeme yükümlülüğü altında olduğunu dair görüşün çıktığını belirtti.

"İSRAİL KASTEN SOYKIRIM İŞLEMEKTE"

Yüksel konuşmasının devamında "Divan, BM Genel Kurulu ve Güvenlik Konseyi'nin İsrail'in hukuka aykırı işgalini derhal sonlandırması için yöntemleri ve adımları değerlendirmesi gerektiğini ifade etmiştir. BM'nin en yüksek ve tarafsız yargıcı olan seçkin yargıçlardan müteşekkil Uluslararası Adalet Divanı'nın vermiş olduğu tedbirler ve danışma görüşü ile açıkça tespit edilmiştir ki, İsrail Devleti ve yöneticileri kasten soykırım, insanlığa karşı suçlar ve savaş suçlarını işlemektedir" ifadelerine yer verdi.

MECLİS BAŞKANI KURTULMUŞ'TAN ABBAS'A DAVET

Uluslararası camiada Filistin'e yönelik desteğin kitleler nezdinde hızla yükseldiğinin görüldüğünü ifade eden Yüksel, "Meclis Başkanımız Numan Kurtulmuş, Filistin Devlet Başkanı Sayın Mahmud Abbas'ın, milli iradenin tecelli olan TBMM'de, Filistin halkının hak ve adalet mücadelesini tüm dünyaya güçlü şekilde duyurmak üzere hitapta bulunması için bir mektup yazarak ülkemize davet etmiştir. Uluslararası mahkemelerde devam eden mücadelelerin sonuç vermeye başladığını da düşünüyoruz. Filistin ile dayanışmamızı her alanda arttırarak devam ettireceğimizin sözünü burada bir kez daha veriyoruz" dedi.

Basın mensuplarının Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın davet sürecinin takibinin kimin kontrolünde olduğu sorusu üzerine Yüksel, "Meclis Başkanlığı ve İçişleri Bakanlığı kontrolünde" diye konuştu.

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