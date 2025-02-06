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Politika

Kurtulmuş'tan ''mantığa aykırı'' çıkışı: Gerçekleşmesi asla mümkün değil

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Bahreyn Temsilciler Meclisi Başkanı Ahmed Al Musalam ile ortak basın toplantısı düzenledi. Trump'ın Gazze planına ilişkin Kurtulmuş, 'Dünyanın hiçbir gücünün Filistin topraklarını Filistinlilerden arındırması mümkün değildir. İnsan haklarına da uluslararası hukuka da akla da mantığa da aykırıdır. Gerçekleşmesi asla mümkün olmayacak bir hayalden ibarettir' ifadelerini kullandı.

HABER MERKEZİ6 Şubat 2025 Perşembe 12:24 - Güncelleme:
Kurtulmuş'tan ''mantığa aykırı'' çıkışı: Gerçekleşmesi asla mümkün değil
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Bahreyn Temsilciler Meclisi Başkanı Ahmed Al Musalam ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Meclis Başkanı Kurtulmuş açıklamalarında, 'Bu yıl sonu itibariyle 450 bin konutun, iş yerinin ve köy evinin tamamlanacağı, hak sahiplerine verileceğini biliyoruz. Şimdiye kadar Şu ana kadar 201 bin 580 konut, iş yeri ve köy evi hak sahiplerine verilmiştir. Birçok tarihi mekan çok kısa bir süre içerisinde eski haline döndürülecektir.' ifadelerine yer verdi.

Trump'ın Gazze planına ilişkin Kurtulmuş, "Dünyanın hiçbir gücünün Filistin topraklarını Filistinlilerden arındırması mümkün değildir. İnsan haklarına da uluslararası hukuka da akla da mantığa da aykırıdır. Gerçekleşmesi asla mümkün olmayacak bir hayalden ibarettir" ifadelerini kullandı.

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