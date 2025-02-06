TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Bahreyn Temsilciler Meclisi Başkanı Ahmed Al Musalam ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Meclis Başkanı Kurtulmuş açıklamalarında, 'Bu yıl sonu itibariyle 450 bin konutun, iş yerinin ve köy evinin tamamlanacağı, hak sahiplerine verileceğini biliyoruz. Şimdiye kadar Şu ana kadar 201 bin 580 konut, iş yeri ve köy evi hak sahiplerine verilmiştir. Birçok tarihi mekan çok kısa bir süre içerisinde eski haline döndürülecektir.' ifadelerine yer verdi.

Trump'ın Gazze planına ilişkin Kurtulmuş, "Dünyanın hiçbir gücünün Filistin topraklarını Filistinlilerden arındırması mümkün değildir. İnsan haklarına da uluslararası hukuka da akla da mantığa da aykırıdır. Gerçekleşmesi asla mümkün olmayacak bir hayalden ibarettir" ifadelerini kullandı.