Kurtulmuş'tan meşruiyet tartışmalarına sert tepki: Bizim için yok hükmündedir

TBMM Genel Kurulu, 28. Dönem 4. Yasama Yılı'nın başlaması dolayısıyla TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplandı.

Kurtulmuş, açılışta yaptığı konuşmada, TBMM'nin 28. Dönem 4. Yasama Yılı'nın açılışını gerçekleştirdiklerini belirterek, yeni yasama yılında yapılacak faaliyetlerin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Meclisin, devlet kuran bir parlamento olduğunu dile getiren Kurtulmuş, TBMM'nin aynı zamanda darbelere karşı milletin iradesini en zor şartlarda savunan, her zaman milletin iradesinin tecelli etmiş olduğu önemli bir demokrasi meydanı olduğunu vurguladı.

Kurtulmuş, TBMM'nin, halkın talep ve beklentilerinin dile getirildiği, karşılandığı ve ülkenin, milletin ihtiyaç duyduğu yasaların milletin gözetiminde yasalaştığı bir mekan ve merci olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi, bu anlamda yasama faaliyetlerinin yanı sıra millet adına denetim fonksiyonunu hakkıyla yerine getiren fevkalade önemli bir demokrasi platformudur. Bu özelliklerinin yanında hiç şüphesiz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin en önemli özelliklerinden birisi de sadece iç meselelere odaklanmak değil, aynı zamanda bölgemizin ve dünyanın meselelerine karşı da milletimiz adına duyarlı bir şekilde hareket etmek olmuştur. Bu çerçevede özellikle içinden geçmekte olduğumuz bu dönemde, başta bölgemiz olmak üzere dünyada yaşanan bütün önemli gelişmelerde Türkiye Büyük Millet Meclisi üzerine düşeni yapmış, bu sorumluluğu yerine getirmiş ve dünya parlamentolarına örnek olmuştur. Özellikle son 2 yıldır İsrail'in, Gazze işgali başta olmak üzere bölgedeki ülkelerin egemenliklerine, bağımsızlıklarına karşı açık, aleni saldırıları karşısında Türkiye Büyük Millet Meclisi her zaman bir olmuş, beraber olmuş, kenetlenmiş ve bu saldırganlığı, bu barbarlığı ittifakla kınamasını başarmış demokratik bir parlamentodur."

Kurtulmuş, TBMM'nin, bütün uluslararası platformlarda Türkiye'nin fikirlerini, görüşlerini, uluslararası alandaki önceliklerini, başta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ve hukuku olmak üzere her alanda parlamenter diplomasinin imkanlarını kullanarak görüşlerini millet adına dile getirdiğini belirtti.

TBMM'nin, bu faaliyetlerinin yanı sıra siyasetin de merkezi olduğunu dile getiren Kurtulmuş, "Farklı siyasi partilerin, farklı siyasi görüşlerin bir araya geldiği, görüşlerini müzakere ettiği, görüşleri çerçevesinde mücadele ettiği, gereğinde en sert sözlerle ama en olgun tavırlarla fikirlerini ifade edebildiği bir demokrasi platformudur." dedi.

Meclisin, bu dönemde fevkalade güçlü bir demokratik temsil gücüne sahip olduğunu anımsatan Kurtulmuş, bu çerçevede TBMM'nin 4. Yasama Yılı'nda da fevkalade güçlü bir çalışma dönemini gerçekleştireceğine yürekten inandığını söyledi.



Kurtulmuş, "Hiç şüphesiz bütün bu çalışmalarımızı gerçekleştirirken milletimizin milli birlik ve beraberliğini esas alan yaklaşımımız, aynı zamanda siyasette dil ve üsluba riayet eden kişisel özenimiz, Türkiye Büyük Millet Meclisinin seviyesini yükseltecektir." ifadesini kullandı.

Siyasetin, en keskin tartışmaların yapıldığı bir mücadele alanı olduğuna dikkati çeken Kurtulmuş, "Sözleri keskinleştirmek başka şey, dili sivrileştirmek başka bir şeydir. Dolayısıyla en keskin görüşleri ortaya koymak ama dilimizi de yapıcı, yol gösterici ve milletin menfaatine olacak şekilde ayarlamak herhalde hepimizin en temel ödevlerinden birisidir." şeklinde konuştu.

- "TERÖRSÜZ TÜRKİYE, AYNI ZAMANDA TERÖRSÜZ BİR BÖLGE OLACAK"

TBMM Başkanı Kurtulmuş, 3. Yasama Yılı'nda TBMM'nin başardığı ve başarmaya devam ettiği en önemli görevlerden birisinin; Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunu kurarak Türkiye Cumhuriyeti tarihinin yaklaşık 50 yılına mal olmuş terörü artık tamamıyla ortadan kaldırmak ve tam manasıyla kadim kardeşliği tahkim etmek için yapılan çalışmalar olduğunu vurguladı.

Komisyonun, fevkalade demokrat bir tavırla, kırıcı olmayan bir üslupla, en aykırı fikirleri bile olgun bir şekilde dinleyerek toplumun farklı kesimlerinin bu konudaki fikir ve görüşlerini paylaşmasına zemin hazırladığını belirten Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Komisyonumuza katkı sunan bütün siyasi partileri, siyasi partilerin genel başkanları başta olmak üzere tebrik ediyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi adına teşekkür ediyorum. Hiç şüphesiz bu tarihi fırsatı, bu tarihi komisyonun fedakar ve gayretli çalışmalarıyla taçlandıracağız. Artık milletin ayağına vurulmuş olan bu pranga geride kalacak. Türklerin ve Kürtlerin arasına sokulmaya çalışılan fitne, tamamıyla tarihin gerisinde kalacak. İnşallah hiç şüphem yoktur ki başaracağız, sonuç alacağız ve Türkiye'de kardeşlik sonuna kadar hakim olacaktır. Yine bu komisyona katılan arkadaşlarımızın hepsinin gösterdiği yoğun çabalarla fikirlerimizi olgunlaştırdıktan sonra kararlarımızı ittifakla aldık. Bu da bu parlamentonun demokratik standartları çok yüksek bir çalışmayı ortaya koyacağının tek başına en önemli delillerinden birisidir. İnanıyorum, Terörsüz Türkiye, aynı zamanda terörsüz bir bölge olacak ve Türkiye'nin uluslararası alandaki gücünü artıracaktır."

- "Çağdaş, demokrat, kapsayıcı, kuşatıcı yeni bir anayasa"

TBMM'nin üzerinde önemli başka sorumlulukların da bulunduğuna dikkati çeken Kurtulmuş, "Bunlardan birisi, günün gereklerine uygun, çağdaş, demokrat, kapsayıcı, kuşatıcı yeni bir anayasayı hazırlama sorumluluğudur. Aynı şekilde Meclis'te herkesin sesinin daha güçlü, daha etkili olabilmesini sağlamak için yeni bir Meclis İçtüzüğü çalışmasını da ortaya koymak durumundayız. Türkiye siyasetinin demokrasi çıtasını yükseltmek için, Siyasi Partiler Yasası ve Seçim Yasası'nda da yeni düzenlemeler yapmak hiç şüphesiz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden önemli beklentilerdendir." değerlendirmesini yaptı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, "meşruiyet" konusundaki tartışmalara değinerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Son günlerde Türkiye'deki yönetimle ilgili kimi çevrelerce dile getirilen meşruiyet tartışmaları, Türkiye Büyük Millet Meclisi bakımından yok hükmünde bir tartışmadır. Çünkü Türkiye'de siyasi meşruiyetin bir tane kaynağı vardır. O da bizatihi milletin iradesidir, milletin verdiği meşruiyettir. Milletten başka hiçbir gücün, iç ve dış gücün bu ülkenin yönetimine ya da bu ülkeye herhangi bir meşruiyet sağlamak gibi ne bir hakkı ne de bir haddi olamaz. Türkiye Büyük Millet Meclisi, farklı fikirleriyle milletin fikirlerinin tecelli ettiği bir yerdir ve siyasi meşruiyetin de yegane ve hiçbir şekilde sarsılmaz kaynağıdır. Bunu, bu tartışmalara not düşmek bakımından sizler adına dile getirmeyi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olarak, bir sorumluluk olarak telakki ediyorum."

Kurtulmuş, yeni yasama yılında başarılı çalışmalara imza atılmasına yönelik temennisini dile getirerek, bu dönemde yapılacak çalışmaların hem milletin önünü açmasını hem de Türkiye'nin gücünü artırmasını diledi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Genel Kurula takdim etti.