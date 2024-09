TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Sivas Kongresi'nin 105. yıl dönümü mesajı

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından, Sivas Kongresi'nin 105'inci yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

"Bağımsızlık ruhunu ve millet iradesini, Milli Mücadele'nin yapı taşı olarak tanzim eden Sivas Kongresi'nin 105'inci yıl dönümünü gururla anarken, bu tarihi günün anlamını ve bizlere bıraktığı mirası yaşatmak için kararlılıkla çalışıyoruz." ifadesini kullanan Kurtulmuş, 1919 yılında, işgal altındaki Anadolu topraklarında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve yol arkadaşlarının önderliğinde gerçekleştirilen Sivas Kongresi'nin, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Gazi Meclisin temellerinin atıldığı en önemli anlardan biri olduğunu kaydetti.

Kurtulmuş, "O gün Sivas'ta toplanan vatanseverler, Anadolu'nun dört bir yanından gelen temsilciler olarak, aziz milletimizin mücadele azmini herkese duyurmuşlardır." ifadesine yer verdi.

Bu toplantının sonuçlarının emperyalist güçlere karşı verilen mücadelenin bir manifestosu niteliğinde olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sivas Kongresi'nde alınan kararlar, milletimizin esareti kesin bir şekilde reddederek, birlik ve beraberlik içerisinde özgür bir ülke inşa edeceğinin en somut göstergesidir. Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesi, Sivas'ta yakılan özgürlük meşalesinin ışığında her an ve şartta devam etmektedir. Bu mücadelenin özü, millet iradesine dayanan egemenlik ilkesidir. Bugün bizlere düşen görev, Sivas Kongresi'nin ruhunu ve ilkelerini yaşatarak geleceğe daha güçlü adımlarla yürümektir. Türkiye, bugün sahip olduğu demokratik kazanımları, Cumhuriyet'in temel ilkelerine bağlı kalarak korumaya ve geliştirmeye kararlıdır. Milletimizin azim ve kararlılığı, dün olduğu gibi bugün de en büyük gücümüzdür. Geleceğe güvenle bakmamızın teminatı, Sivas Kongresi'nde atılan bu sağlam temellerdir. Bu anlamlı gün vesilesiyle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve birlikte bağımsızlık mücadelesi verdiği Sivas Kongresi'nin tüm delegelerini, vatan uğruna can veren şehitlerimizi ve gazilerimizi minnetle ve saygıyla anıyorum."