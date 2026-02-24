TBMM Başkanı Kurtulmuş'un önümüzdeki günlerde "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında siyasi partilerle görüşmesi bekleniyor.

Terörsüz Türkiye hedefiyle kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 7 aylık çalışmasının ardından tavsiye içeren önemli bir rapor ortaya koydu.

NUMAN KURTULMUŞ'UN İLK ZİYARET MHP'YE

Kurtulmuş ilk ziyaretini MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye gerçekleştirdi. İkili arasında görüşme 28 dakika sürdü.

"MECLİS SORUMLULUĞUNU YERİNE GETİRMİŞTİR"

Görüşme sonrası ikili kamera karşısına geçti. Bahçeli'ye teşekkür ederek konuşmasına başlayan Kurtulmuş, "Sayın Devlet Bahçeli'nin vermiş olduğu destek, yaptığı öncülük dolayısıyla teşekkür etmek için ziyarete geldik. Türkiye için tarihi bir eşikti. İş bütünüyle bitmiş değil ancak Meclis sorumluluğunu yerini getirmiştir." dedi.

Raporun hiçbir siyasi partinin görüşü olmadığını dile getiren Kurtulmuş, sözlerine şöyle devam etti:

"Yayınlanan metin hiçbir siyasi partinin görüşü değildir. 50 milletvekilinden 47'sinin oyu ile kabul edilmiştir. Türkiye'nin bu meseleyi tarihin tozlu raflarına göndermesi için çalışmalarımızı sürdürmemiz lazım. TBMM üzerine düşeni, Genel Kurul ise üzerine düşen yasaları hazırlayarak kısa bir süre içinde olgunlaştırılmasını temenni ediyoruz. "

BİR SONRAKİ GÖRÜŞME CHP İLE

Kurtulmuş, saat 15.30'da CHP ile ardından da DEM Parti'yle yarın ise Yeni Yol Grubu ve AK Parti ile görüşecek.