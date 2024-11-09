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Politika

'Kurultay' çağrısı CHP'yi karıştırdı! Sosyal medyada söz düellosu

CHP'de Esenyurt ile başlayan çatlak, kurultay kavgasıyla büyüdü. İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, “CHP çizgiden çıktı” diyerek kurultay istedi. Parti Sözcüsü Deniz Yücel'in Salıcı'ya, “Kibir ve ihtiras” suçlamasına CHP'lilerden tepki geldi.

9 Kasım 2024 Cumartesi 08:17 - Güncelleme:
'Kurultay' çağrısı CHP'yi karıştırdı! Sosyal medyada söz düellosu
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CHP'nin siyasetini anketlere göre belirleyemeyeceğini söyleyen Oğuz Kaan Salıcı'nın 'kurultay' çağrısı partiyi karıştırdı. Milletvekilleri arasında sosyal medyada söz düellosu yaşandı.

CHP'de Esenyurt ile başlayan çatlak sonrası 50 milletvekilinin imza toplayarak partiyi olağanüstü kongreye götürme iddiası ortalığı karıştırdı.

Fitili ateşleyen ve eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, "Edirne'den Kars'a kadar mücadele arkadaşlarımız partimizin siyasi rotasına ilişkin endişelerini paylaşıyor. Genel Başkanımızın neredeyse her açıklamasının ardından, ne demek istediğini izah etmek durumunda kalması makamına yakışmamaktadır" açıklaması yaptı.

Oğuz Kaan Salıcı

PADİŞAH BENZETMESİ

CHP'nin anket yaparak kurulmuş bir parti olmadığını ifade eden Salıcı sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı; "CHP, siyasetini anket sonuçlarına göre belirlemez. CHP'de Kurultay bir lütuf değildir, haktır, gerekirse Kurultay'a gidilir. Partimizin genel sekreterlerinden Kamil Kırıkoğlu'nun dediği gibi, "padişah da değildir."

CHP Sözcüsü Deniz Yücel

KİBİR VE HIRS SUÇLAMASI

Salıcı'nın paylaşımına CHP Sözcüsü Deniz Yücel'den çok sert cevap geldi.

Yücel X'ten yaptığı paylaşımda, "Bu durum olsa olsa katıksız bir kibrin, gözü dönmüş bir ihtirasın eseri olabilir. Kişisel hırs ve ikbal peşinde koşarken, partinin kurumsal kimliğine zarar verecek eylem ve söylem içerisinde olan her kim olursa olsun, partimizin buna kayıtsız kalmayacağını herkesin bilmesi gerekir" dedi.

PARTİYE ZARAR VERİYOR

Deniz Yücel'in Salıcı'ya yönelik ifadelerine CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat'tan tepki geldi. Salıcı'nın eleştirilerinin yerinde olduğunu kaydeden Polat, "Umuyorum sorumluluk makamındaki partililerimiz bundan sonraki açıklamalarında kendi ikballerinden ziyade partimizin kurumsal kimliğini düşünerek hareket ederler" dedi.

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