CHP'de mutlak butlan kararı sonrası genel başkanlığa dönen Kemal Kılıçdaroğlu, Sözcü TV'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu, kurultay takvimine ilişkin sorulara cevap vererek partisini en kısa zamanda kurultaya götüreceğini söyledi.

Kılıçdaroğlu, "Olağanüstü kurultay değil. Olağan kurultay yapılacak. Yargıtay'daki başvuru çekilirse olağan kurultayı en fazla 4-5 aya yaparız. Olağan kurultay sonuçta il başkanı seçimleri var, delegelerin seçimleri var. Zaten eski delegelerle yapamayız. Mahkeme 'şaibe var' diye iptal etmiş, siz gidip 'O delegelerle kurultay yapın' diyorsunuz. Bundan da bir mutlak butlan kararı çıkar. Parti bu kadar yorulur mu? Delegeye mi güvenmiyorsunuz? Başlarsınız mahalleden itibaren seçimlere, gelirsiniz kurultayı yaparsınız. Mesele bu kadar basit" dedi.

"ARINMA YAPACAĞIM DİYE KORKUYORLAR"

Parti içi tasfiye ve arınma çağrısı hakkında konuşan Kılıçdaroğlu "Mutlak butlan kararını kabul etmeseydim ne olurdu, kayyum atanırdı. Benden niye korkuyorlar, çünkü ben arınmayı yapacağım diye korkuyorlar. 100 yıllık bir partiyi kayyum yönetemez." dedi.