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Politika

Kurultay için tarih verdi! Kılıçdaroğlu: Arınma yapacağım diye korkuyorlar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisini en kısa zamanda kurultaya görtüreceğini söyledi. Olağanüstü değil, olağan kurultay yapılacağını belirten Kılıçdaroğlu, 'Yargıtay'daki başvuru çekilirse olağan kurultayı en fazla 4-5 aya yaparız' dedi. Özgür Özel ve ekibine gönderme yapan Kılıçdaroğlu ayrıca 'Benden niye korkuyorlar biliyor musunuz? Çünkü partide arınma yapacağım' ifadelerini kullandı.

HABER MERKEZİ19 Haziran 2026 Cuma 23:49 - Güncelleme:
Kurultay için tarih verdi! Kılıçdaroğlu: Arınma yapacağım diye korkuyorlar
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CHP'de mutlak butlan kararı sonrası genel başkanlığa dönen Kemal Kılıçdaroğlu, Sözcü TV'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu, kurultay takvimine ilişkin sorulara cevap vererek partisini en kısa zamanda kurultaya götüreceğini söyledi.

Kılıçdaroğlu, "Olağanüstü kurultay değil. Olağan kurultay yapılacak. Yargıtay'daki başvuru çekilirse olağan kurultayı en fazla 4-5 aya yaparız. Olağan kurultay sonuçta il başkanı seçimleri var, delegelerin seçimleri var. Zaten eski delegelerle yapamayız. Mahkeme 'şaibe var' diye iptal etmiş, siz gidip 'O delegelerle kurultay yapın' diyorsunuz. Bundan da bir mutlak butlan kararı çıkar. Parti bu kadar yorulur mu? Delegeye mi güvenmiyorsunuz? Başlarsınız mahalleden itibaren seçimlere, gelirsiniz kurultayı yaparsınız. Mesele bu kadar basit" dedi.

"ARINMA YAPACAĞIM DİYE KORKUYORLAR"

Parti içi tasfiye ve arınma çağrısı hakkında konuşan Kılıçdaroğlu "Mutlak butlan kararını kabul etmeseydim ne olurdu, kayyum atanırdı. Benden niye korkuyorlar, çünkü ben arınmayı yapacağım diye korkuyorlar. 100 yıllık bir partiyi kayyum yönetemez." dedi.

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