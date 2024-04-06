Kurultaya giden İYİ Parti dağılmanın eşiğinde! Akşener'e karşı tavır alacaklar

İYİ Parti'de, seçimlere 'hür ve müstakil' girme kararı tartışılıyor. Bilge Yılmaz ve Buğra Kavuncu'nun istifalarının Meral Akşener'e karşı liderlik beyanı olduğu, partinin bu süreçten dağılmadan çıkmasının zorlaştığı belirtiliyor.

Seçim yenilgisi sonrasında İYİ Parti'de Genel Başkan Meral Akşener'in, seçimlere 'hür ve müstakil' girme kararı tartışılıyor. Olağanüstü kurultay öncesinde, Bilge Yılmaz ve Teşkilat Başkanı ve İstanbul Adayı Buğra Kavuncu gibi isimlerin istifası liderlik yarışı için niyet beyanı olarak okundu. Öte yandan, Akşener'in kurultay kararını Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu'ya bildirmeksizin aldığı öğrenildi.

Bilge Yılmaz, Buğra Kavuncu.

Yeni Şafak'ın haberine göre, partili kaynaklar Akşener'in muhafazakar seçmene yönelme siyasetinin iflas ettiğini söyledi. Kavuncu dahil pek çok ismin kurultayda Akşener'e karşı tavır alacağını bildiren kaynaklar, İYİ Parti'nin dağılmadan bu süreçten çıkmasının zorlaştığının altını çizdi.

Kaynaklar, kurultaydan sonra gelen lider kim olursa olsun tabandaki erimeyi durduramayacağını söyleyerek, "Yeniden CHP ile yan yana yer alsak dahi CHP'ye kaçan oyları geri döndüremeyiz. Kopuşlar yaşanırsa yani safra atarsak, başarı umudumuz var" değerlendirmesinde bulundu.