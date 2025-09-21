İSTANBUL 26°C / 19°C
Politika

Kurultaydaki skandal sözlere AK Parti'den sert tepki: Özgür Özel sen sadece bir siyasi rehinesin

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki gösterdi. İnan, 'Kaç kurultay yaparsan yap, koltuğundaki şaibeleri temizleyemeyeceksin. Çünkü sen sadece bir siyasi rehinesin. Partindeki hırsızlıklara sahip çıkan çantacıların gölgesinde ayakta kalmaya çalışan bir genel başkansın. ifadelerini kullandı.

AA21 Eylül 2025 Pazar 15:41 - Güncelleme:
İnan, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Özgür Özel'e hatırlatma. Kaç kurultay yaparsan yap, koltuğundaki şaibeleri temizleyemeyeceksin. Çünkü sen sadece bir siyasi rehinesin. Partindeki hırsızlıklara sahip çıkan çantacıların gölgesinde ayakta kalmaya çalışan bir genel başkansın. Rantçı arkadaşlarınla birlikte demokrasiyi kirlettiniz, Türk siyasetini lekelediniz, seviyesini düşürdünüz. CHP artık içinde durulacak bir parti olmaktan sayenizde çıktı. Bunu yıllardır CHP'ye gönül veren herkes söylüyor. Bir de utanmadan 'bir sonraki iktidar' diyorsun. Daha 2023'te yerlere göklere sığdıramadığınız Kılıçdaroğlu'nu kendi partinizden aforoz eden sizlersiniz.

O nedenle milletin iradesine dil uzatmadan önce dön ve aynaya bak. Cumhurbaşkanımıza saldırarak kendi lekelerini örtmeye kalkma. Ve şunu iyi bil, Recep Tayyip Erdoğan, 2002'den bu yana girdiği her seçimde sandıktan zaferle çıkmış, her defasında milletin onayını ve güvenini almış tek liderdir. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasındaki yüce millet iradesinin karşısında hiçbir anlam ifade edemezsiniz. Senin yaslandığın sadece kirli pazarlıklar, çantacıların desteği ve rantçıların gölgesidir. Hatırlatma bitmiştir."

