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Politika

Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Pendarovski, Bakan Dönmez ile bir araya geldi

Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile bir araya geldi.

AA4 Ocak 2023 Çarşamba 13:10 - Güncelleme:
Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Pendarovski, Bakan Dönmez ile bir araya geldi
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Bakan Dönmez, dün Bulgaristan ile imzalanan doğal gaz alanındaki iş birliği anlaşmasının ardından, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te temaslarda bulundu.

Dönmez ve beraberindeki heyet "Villa Vodno" Cumhurbaşkanlığı rezidansında Pendarovski tarafından karşılandı. Dönmez'e görüşmesinde, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Hasan Mehmet Sekizkök de eşlik etti.

Basına kapalı geçen görüşmede, enerji alanındaki iş birliğinin yanı sıra iki ülke arasındaki ilişkiler de ele alındı.

Dönmez, Üsküp'te Ekonomi Bakanı Kreshnik Bekteshi ile de görüşme gerçekleştirecek.

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