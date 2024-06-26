Landrut: Türkiye'ye karşı bir vize politikamız yok

Türkiye'de görev süresi sona eren Meyer-Landrut, Türkiye-AB ilişkilerini anlattı.

TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ: SON 4 YILDA BAZI KONULARDA İLERLEME KAYDETTİK

Görevdeyken AB-Türkiye arasında yaşanan gelişmeleri de değerlendiren Meyer-Landrut, "İlişkiler çok yönlü ve karmaşık, o kadar da kolay bir ilişki değil. Bence, son 4 yılda bazı konularda ilerleme kaydettik, belki bazılarının umduğu kadar büyük adımlar atmadık ama ilerleme kaydettik." diye konuştu.

Meyer-Landrut, Türkiye'nin 9 AB programına katıldığını, araştırma alanlarında kapsamlı işbirliğinin artırıldığını aktardı.

"Bu sürede sağlıktan tarıma, bilimden diğer işbirliği alanlarına kadar farklı alanlarda 10 üst düzey diyaloğa yardımcı olduk, önümüzdeki günlerde daha fazlasına sahip olacağız." diyen Meyer-Landrut, işbirliğinin geliştirilmesi için etkileşimin artırılmasının başarıldığını düşündüğünü söyledi.

Meyer-Landrut, Anadolu'nun ortak bir coğrafyası ve Avrupa'yla ortak tarihi olduğunu belirterek, "Birbirimizi anlamak için ilişkilerimizi geliştirmek, hatta bazen daha iyi işbirliği için alan yaratmak için her iki tarafta da çalışmamız gerektiğini düşünüyorum, sonra ilişkiler de adım adım gelişecektir." dedi.

Büyükelçi, tarihe ve tarihsel katmanlara bakıldığında birçok ortak nokta olduğunu ve bu ortak noktaları tespit etmek için de buna zaman ayırılması gerektiğini vurguladı.

Bunun yanlış anlamaları gidermeye ve farklılıkları ortadan kaldırmaya yardımcı olacağına değinen Meyer-Landrut, "Birbirimizi anlayabilmemiz için her iki tarafın da birbirini tanımaya yönelik daha fazla çalışması gerekiyor ve birbirini anladığında inşa da edilebilir." şeklinde konuştu.

- AB VİZE SÜRECİ



Meyer-Landrut, Türk vatandaşlarının Avrupa ülkelerine vize alma konusunda yaşadığı olumsuzluklara ilişkin, AB'nin ya da üye devletlerin Türk vatandaşlarının vize almasını özellikle zorlaştıracak bir politikasının bulunmadığı değerlendirmesinde bulunarak, "2023'te Türk vatandaşlarının vize başvuruları, önceki yıllara göre yüzde 30 oranında artış gösterdi. Vize verilen kişi sayısı 1 milyon civarına ulaştı. Bunun randevu bekleyen herhangi bir kişinin işini kolaylaştırmayacağını biliyorum. Ama benim mesajım şu; pratik olarak üzerinde çalışmamız gereken konular var ama 'Türkiye'ye karşı' bir vize politikası yok." ifadelerini kullandı