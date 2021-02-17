Landrut: Yenilenebilir enerji kaynakların kullanılmaya başlanması Türkiye için önemli bir adım

AA 17 Şubat 2021 Çarşamba 16:42 - Güncelleme: 17 Şubat 2021 Çarşamba 16:44

Beştepe Kongre ve Kültür Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın katılımıyla, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca düzenlenen İklim Değişikliğiyle Mücadele Toplantısı'nda konuşan Meyer-Landrut, Irak'ın kuzeyindeki Gara'da PKK tarafından şehit edilen 13 Türk vatandaşı için Türk halkına ve şehitlerin ailelerine başsağlığı dileyerek, bu terör eylemini kınadığını söyledi.

İklim değişikliğinin sadece bir risk olarak görülmemesi gerektiğini, bu riskin toplumların üzerinde giderek artan bir etkiye sahip olduğunu belirten Meyer-Landrut, bu sorunla mücadele edebilmek için küresel ölçekte bir dayanışmaya ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Meyer-Landrut, dünya genelinde olduğu gibi AB'de de günlük sıcaklık değeri açısından en yüksek derecelerin görüldüğünü örnek vererek, iklim değişikliğiyle mücadelede çözümün, ülkelerin ekonomilerinde karbondan arındırmaya yönelik yöntemlere başvurması olduğunu belirtti.

Meyer-Landrut, "Ekonomilerimiz halihazırdaki gibi devam ederse, çok daha zor sorunlarla karşı karşıya kalacak. İklim değişikliği açısından, son zamanlarda da dile getirildiği üzere, mevcut Kovid-19 salgınından bile çok daha ciddi ve zor üstesinden gelebileceğimiz bir sorun olarak karşımızda." diye konuştu.

- "Paris İklim Anlaşması, yeniden güç ve ivme kazandı"

AB'nin Paris İklim Anlaşması'nda önemli bir lider rolü üstlendiğini ve BM'nin de bu konudaki çalışmalara her türlü desteği verdiğini kaydeden Meyer-Landrut, "ABD, Paris İklim Anlaşması'na tekrar dahil oldu ve anlaşma bu çerçevede yeniden güç ve ivme kazandı." dedi.

Meyer-Landrut, Türkiye'de de anlaşmanın onaylanmasını umduğunu belirterek, böylece Türkiye'nin zaten ortaya koyduğu çabaların daha somut ve güçlü şekilde yerine getirebileceğini vurguladı.

Türkiye'nin iklim değişikliğine karşı çok önemli bir mücadele verdiğine dikkati çeken Meyer-Landrut, atık su kapasitesinin yükseltilmesini, atık konusunda atılan adımları örnek verdi.

- "Doğayı, coğrafyayı gelecek nesiller için birlikte korumamız gerek"

Emine Erdoğan'ın liderliğinde Sıfır Atık Kampanyası'nın da bu adımları güçlendirdiğine işaret eden Meyer-Landrut, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Enerji alanında ise yenilenebilir enerji kaynakları, özellikle güneş ve rüzgar enerjisinin daha yoğun bir şekilde kullanılmaya başlanması da Türkiye'de önemli bir adım olarak görülmekte. Bununla birlikte ormansızlaşmayla mücadele ve orman alanlarının giderek artırılması hususunda yapılan çalışmalar da çok önemli."

İklim değişikliğiyle birlikte mücadele verilebileceğini ve çözümün, karbon yoğunluğunun düşürülmesinde olduğunu vurgulayan Meyer-Landrut, şunları kaydetti:

"Türkiye ve AB, güçlü ekonomik ortaklar olarak iklim değişikliğiyle mücadele etmek için birçok nedene sahip. Coğrafya, tarih, gelenek, ticaret gibi birçok ortak noktamız var. Akdeniz ve Karadeniz gibi aynı coğrafyanın komşularıyız. Amacımız, sadece güçlü bir ekonomik ortaklığı muhafaza etmek olmamalı, ortak paylaştığımız doğayı, coğrafyayı da gelecek nesiller için birlikte korumamız gerek."