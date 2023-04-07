Lavrov: Deprem bölgesine olan yardımlarımızı devam ettireceğiz

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, le ortak basın toplantısında konuşuyor.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Türkiye'de bir gaz merkezi kurulacak. Geçen sene liderlerimiz bu gaz merkezinin oluşturulmsıyla ilgili bir karar aldılar. Bu kararın ne kadar isabetli olduğunu daha iyi anlamış olduk" dedi.

Lavrov'un açıklamaları:

Bizde de Türkiye gibi kara gün dostu tabiri var. Elimizden geldiğinde yardım etmeye çalışıyoruz. Kurum ve kuruluşlar somut çalışmalar yürütüyor. Deprem bölgesine yardımları sürdüreceğiz. Bir kez daha Türk halkına en derin baş sağlığı dileklerimi iletiyorum.

Bu kadar verimli olmamız ilişkilerde iki ülke lideri arasındaki samimi diyalogdan kaynaklanıyor. Geçen sene 4 kere göz göze görüştüler. Bu çalışmamızın dinamiğini belirliyor.

(Suriye ile normalleşme) İlişkiler Rusya aracılığıyla normalleşiyor.

(İsrail'in saldırıları) İsrail ile Filistin arasında diyalog ortamı kurulmalı.

"BATI'NIN HEDEFİNDE RUSYA'DAN SONRA ÇİN VAR..."

(Rusya-Ukrayna savaşı) BM eşitlik ilkesine aykırı olarak davranıyor. Batı'nın hedefinde Rusya'dan sonra Çin var. Kiev ve Batı görüşme masası kurulmasına karşı. Amerika'da tutumunu empoze ediyor ve yeni bir dünya düzeni kurmaya çalışıyor. Rusya, dünya ülkelerinin ekseriyeti ile beraber yeni dünya düzeninin BM şartına dayalı bir düzen olmasını istiyor.