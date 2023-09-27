Türkiye-Polonya iliþkilerinin tarihi ve bugününün konuþulacaðý "XIX.-XX. Yüzyýl Türkiye-Polonya Ýliþkileri Tarihi Üzerine Araþtýrmalar Uluslararasý Konferansý" Ýstanbul Üniversitesi Rektörlüðü doktora salonunda baþladý.



Türkiye-Polonya dostluk anlaþmasýnýn 100. yýlý vesilesiyle düzenlenen konferansýn açýlýþ oturumunda Polonya'nýn Ankara Büyükelçiliði Maslahatgüzarý Radoslaw Sadowski, Polonya Ýstanbul Baþkonsolosu Witold Lesniak, Ýstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar, Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Hayati Develi ve Ýstanbul Üniversitesi Leh Dili ve Edebiyatý Ana Bilim Dalý Baþkaný Prof. Dr. Hacer Topaktaþ Üstüner söz aldý.



Sadowski, Türkiye ile Polonya arasýnda imzalanan dostluk anlaþmasýnýn 100. yýlýný kutlamak için konferans salonunda bulunmaktan dolayý mutlu olduðunu söyledi.

Türkiye ile Polonya arasýndaki iliþkilerin dostluk üzerine kurulduðunu belirten Maslahatgüzar, "Dostluk anlaþmasýnýn 100. yýlýnýn Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluþunun da 100. yýlýna denk gelmesi vesilesiyle Türkiye'ye en içten tebriklerimi sunuyorum." dedi.

Polonya'nýn Ýstanbul Baþkonsolosu Lesniak, "2014 yýlýnda Polonya-Türkiye arasýndaki iliþkilerin kuruluþunun 600'üncü yýlýný kutlamýþtýk. Tarihi araþtýrmalara göre 600 yýllýk Türkiye-Polonya iliþkilerinin sadece 30 yýlý savaþlarla geçmiþtir. Bu kültürel, dini ve siyasi farklýlýklara raðmen iki halkýn ortak bir dil bulabildiðini ve duvarlar yerine köprüler inþa edebildiðini göstermektedir." diye konuþtu.

Ýstanbul Üniversitesi Rektörü Zülfikar, Türkiye-Polonya iliþkileri üzerine yapýlan çalýþmalarýn Türkiye-Avrupa Birliði iliþkilerine de katký sunduðunu aktardý.

Açýlýþ oturumunun sonunda Ýstanbul Üniversitesi Rektörü Zülfikar, Polonya'nýn Ankara Büyükelçiliði Maslahatgüzarý Sadowski ve Ýstanbul Baþkonsolosu Lesniak'a hediye takdim etti.

Konferans, bugün yapýlacak 4 oturumun ardýndan sona erecek.