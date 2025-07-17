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Politika

LGS provokasyonuna AK Parti'den tepki: İmam hatiplilerin başarısını gölgelemek istiyorlar

İmam hatip öğrencilerinin başarısını çekemeyen muhalefetin 'Bir imam hatip okulunda 36 öğrenci LGS'de birinci oldu, şaibe var' iftirasını atmasına sert tepki gösteren AK Parti Aydın Milletvekili Seda Sarıbaş, 'Sadece imam hatipten çıkan başarıyı gölgelemek için uydurulmuş bir hikâyeyle gündem yapmaya çalışıyorlar.' ifadelerini kullandı.

IHA17 Temmuz 2025 Perşembe 09:21 - Güncelleme:
LGS provokasyonuna AK Parti'den tepki: İmam hatiplilerin başarısını gölgelemek istiyorlar
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AK Parti Aydın Milletvekili Seda Sarıbaş, İmam Hatipli öğrencilerin LGS başarısını hedef alan muhalefete sert tepki gösterdi. Sarıbaş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "İmam hatipli evlatlarımız LGS'de öne çıkınca, muhalefetin kafası yine atmış. Birileri hemen 'fabrika ayarlarına' dönüp çamur atmaya başlıyor" dedi.

Sarıbaş açıklamasında "İmam hatipli evlatlarımız LGS'de öne çıkınca, muhalefetin kafası yine atmış. Birileri hemen 'fabrika ayarlarına' dönüp çamur atmaya başlıyor. Şimdi de 'Bursa'da bir okuldan 36 tam puanlı öğrenci çıkmış' masalıyla ortalığı bulandırıyorlar. Yalan, iftira, karalama... Yani ne ararsan var. Sadece imam hatipten çıkan başarıyı gölgelemek için uydurulmuş bir hikayeyle gündem yapmaya çalışıyorlar. Gençlerimiz çalışıyor, kazanıyor, bunlar da ekran başında dertleniyor. Dertleri eğitim değil bunu çok iyi biliyoruz. Evlatlarımızın başarısıyla gurur duyuyoruz. Allah yolunuzu açık etsin" ifadelerine yer verdi.

  • ak parti
  • imam hatip
  • provokasyon
  • seda sarıbaş

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