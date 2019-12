Lİbya mutabakatına Tunus perçini

Başkan Erdoğan, Türkiye’nin Libya’ya asker gönderebileceği konusundaki açıklamaların hatırlatılması üzerine “Biz hiçbir yere bir defa bugüne kadar davetsiz misafir olmadık. Herhangi bir davet olursa tabi ki bunu değerlendiririz, adımlarımızı da buna göre atarız” değerlendirmesini yaptı. “Aslında şu andaki münhasır ekonomik bölgeyle ilgili atılan adım, bunun yanında özellikle de mutabakat metninin içinde yer alan maddelerin hepsi aslında bir adımın ön sesleridir ve bu konuyla ilgili olarak da bazı görüşmeleri yapmış bulunuyoruz” diyen Erdoğan, şöyle konuştu: “Fakat sormak lazım, acaba şu anda Libya’da bulunan ve bunun 5 bini Sudan’dan, 2 bini Rusya’dan Wagner diye gelenler oraya hangi sıfatla geldiler, orada ne işleri var, hangi bağlantıları var? Bunları medya olarak sizin sormanız lazım. Türkiye ise böyle bir daveti aldığı zaman davete icabet de eder. Niye? Aramızda en azından bir mutabakat metni var, bir münhasır ekonomik bölgeyle ilgili anlaşmamız var, yani birbirimizle böyle bir bağımız var ama bunların hiçbir bağı yok. Hiçbir bağı olmadığı halde bunların orada ne işi var? Bunları sormak lazım. Bir diğer olay, (Halife) Hafter meşru değildir, gayrimeşrudur. Gayrimeşru olarak Hafter durumdan vazife çıkarıyor. Serrac orada biliyorsunuz bir Mutabakat Hükümetinin Başbakanıdır, böyle bir durumu var ve uluslararası alanda karşılığı olan odur ama diğerinin böyle bir karşılığı da yoktur. Dolayısıyla, biz uluslararası karşılığı olan bir Serrac’ın attığı adımlarla biz de beraber adım atıyoruz, ama Hafter’in böyle bir vasfı, böyle bir sıfatı yok. Onlar durumdan vazife çıkararak yine bazı ülkelerle parası bol olan, silahları, imkanları bol olan ülkelerle bu tür adımları atıyorlar. Lütfen bunları da görelim ve ona göre Libya’daki kardeşlerimizi bunlara ezdirmeyelim, yedirtmeyelim.”

TUNUS CUMHURBAŞKANI KAYS SAİD: LİBYA MESELESİNİ TÜM YÖNLERİYLE ELE ALDIK

Tunus Cumhurbaşkanı Said ortak basın toplantısında mevkidaşı Erdoğan ile “Tunus zeytinyağı ve hurması”nın bulunduğu öğle yemeğinde sağlık, tarım ve diğer tüm sektörlerde işbirliğinin yanı sıra ekonomik, toplumsal ve siyasi meseleleri ele aldıklarını belirtti. Said, Türkiye ve Libya arasında imzalanan mutabakata ilişkin bir soru üzerine şunları kaydetti: “Libya meselesini tüm yönleriyle masaya yatırdık. Ancak, Türkiye ve Libya arasında imzalanan mutabakat zaptı, iki ülke arasındaki sınırları belirliyor. Bu iki ülke arasındaki bir mesele. Tunus’u kapsamıyor. Bazı ülkelerin bu konuya ilişkin çekinceleri olabilir. Ancak dediğim gibi bu bizim Türkiye veya Libya ile meselemiz değil.” Said, Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmede ayrıca Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA), Tunus’ta inşa etmeyi planladığı hastane projesini değerlendirdiklerini kaydetti. Said, “Türkiye ile iş birliğinin tüm alanlarda daha verimli ve geniş ufuklar taşıdığını” belirtti.