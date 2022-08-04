TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un daveti üzerine Türkiye'ye gelen Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile de görüştü. Temasları hakkında Yeni Şafak'a bilgi veren Salih, Türkiye ile ilişkileri üst seviyeye çıkarmak istediklerini söyledi. Türk şirketlerin Libya'nın imarında önemli rol oynadıklarına dikkat çeken Salih, "Eski kontratlarını tamamlamaları için bu şirketlerle iş birliğine varılması lazım ki yeniden Libya'nın imarına katkıda bulunsunlar" dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop'la bir araya gelen Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih, Libya – Türkiye ilişkilerine dair hedefleri Yeni Şafak'a anlattı.

Ankara'daki temaslarının oldukça verimli geçtiğini ifade eden Salih, Erdoğan ile yaptıkları görüşmede Libya'nın toprak bütünlüğünün korunması için Ankara'dan destek istediklerini kaydetti.

İSTİKRAR İÇİN ÇABA GÖSTERECEĞİZ

Külliye'deki görüşmede, Libya'daki duruma ilişkin Erdoğan'ı bilgilendirdiklerini belirten Salih, "Kanaatimce bu görüşmemiz esnasında Libya tablosunu çok açık ve net bir biçimde kendisine belirttik. Önemli olanın Libya'nın birliğinin korunması ve toprak bütünlüğü olduğunu kendisine aktardık. Sayın Cumhurbaşkanı Libya'nın istikrarı ve refahı için gereken tüm çabayı göstereceklerini söyledi" açıklamasında bulundu.

TÜRK ŞİRKETLERİNİN ROLÜ ÇOK ÖNEMLİ

TBMM Başkanı Şentop'un daveti üzerine Ankara'ya geldiklerini hatırlatan Salih, "Sayın Başkanla çok verimli görüşme gerçekleştirdik. Şu anda Libya'da cereyan eden olayları ele aldık" dedi. Türkiye ve Libya arasındaki ikili ilişkilerin yeniden en üst seviyeye çıkartılması için çalıştıklarını aktaran Salih, Türk şirketlerinin ülkenin yeniden imarı açısından önemli bir rol oynadıklarına dikkat çekti.

İMARIMIZA KATKIDA BULUNSUNLAR

Türkiye-Libya ilişkilerinin eski seviyesine gelmesini daha ötesine geçmesinin en büyük temennileri olduğunu kaydeden Salih, Libya'da çok sayıda Türk firmasının bulunduğunu ve halen kontratlarının sürdüğünü ancak birçoğunun projelerini tamamlayamadığını söyledi. Salih, Libya'daki olaylar yüzünden kesintiye uğrayan iş birliğinin yeniden tesis etmek istediklerini bildirerek, "Hükümetin de bizimle birlikte bu görevi yerine getirmesi gerektiğini düşünüyoruz. Eski kontratlarını, sözleşmelerini tamamlamaları için bu şirketlerle oturup konuşulması ve bir iş birliğine varılması lazım ki yeniden Libya'nın imarına katkıda bulunsunlar" diye konuştu.

HALKIMIZIN TAKDİRİNE SUNULACAK

Devlet Konseyi ile anayasa hazırlama zemini altında görüşmelerin sürdüğünü de aktaran Salih, "Bir anlaşmaya vardığımızda Yüksek Devlet Konseyi'ne ve aynı zamanda Temsilciler Meclisi'ne anlaşma sunulacaktır. Tabi ki bir seçim kurulu oluşturulduktan sonra da bütün bu çalışmalar referanduma götürülerek, Libya halkının takdirine sunulacaktır" dedi.