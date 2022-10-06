Liderlerin ''Başkan Erdoğan'' yarışı! Ayaküstü görüşme için bile sıraya girdiler

Eski AB Bakanı olan ve şu anda Türkiye'nin Prag Büyükelçiliği görevini yürüten Egemen Bağış, AST'nin Çekya'da düzenlenen ilk toplantısı öncesinde AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

AST'nin, AB'nin küresel bazı sorunları çözme konusunda yetersiz kaldığının fark edilip daha büyük bir güç birliğine gitme ihtiyacıyla ortaya çıkan bir fikir olduğunu belirten Bağış, "Ama bu aşamada sadece bir fikir. Bu topluluğun kuruma dönüşüp dönüşmeyeceği aslında bu toplantıdan sonra şekillenecek." dedi.

Bağış, AB üyesi olan ve olmayan 40'tan fazla Avrupa ülkesinin enerjiden gıda krizine ve uluslararası güvenliğe kadar her konuyu masaya yatıracağını aktararak toplantının, Türkiye için de fırsat olduğunu vurguladı.



Türkiye'nin diğer ülkelerin çözemediği sorunları çözme konusunda muazzam bir performans ortaya koyduğunu belirten Bağış, Türkiye'nin şu anda savaşan Rusya ve Ukrayna ile diyalog kurabildiğini, tahıl anlaşmasına ve esir düşen askerlerin serbest bırakılmasına katkı sağladığını hatırlatarak şöyle devam etti:

"Bu da şunu gösteriyor. AB üyesi ülkelerin hiçbiri bunları başaramadı, Türkiye başardı. Türkiye bugün gerçekten dünyanın kronikleşmiş sorunlara çözüm bulma konusunda en maharetli ülkesi ve en maharetli liderine sahip. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı'mız gerçekten Avrupa'nın en tecrübeli liderlerinden biri, hatta en tecrübeli lideri şu anda. Sayın (Angela) Merkel'in siyaseti bırakmasıyla en tecrübeli lider titri Sayın Cumhurbaşkanı'mıza geçmiş oldu."

- "AST KURUMSALLAŞIRSA EN ÖNEMLİ AKTÖRLERDEN BİRİ OLACAĞIZ"



Bazı ülkelerin Türkiye'nin AST'ye davet edilmesini engellemeye çalıştığını kaydeden Bağış, Türkiye'nin enerji, göç ve güvenlik gibi birçok konuda Avrupa'nın en önemli çözüm ortağı olduğuna, Türkiye ile iş birliği yapılmadan bu konuların çözülmesinin zor olduğuna işaret etti.

Bağış, "Dünyanın 16'ncı ekonomisi olarak, NATO'nun ikinci büyük askeri gücü olarak, Avrupa Birliği'nin 1958'den bu yana aday ülkesi olarak, Avrupa Konseyinin kurucularından biri olarak Avrupa Siyasi Topluluğu'nun kurumsallaşması durumunda bu birlikteliğin de en önemli aktörlerinden biri olacağımız kesin." dedi.

- PAŞİNYAN İLE GÖRÜŞME, AB İLE ÜÇLÜ ZİRVE



AST'nin Türk diplomasisi açısından da önemli başka veçheleri olduğunu aktaran Bağış, şunları dile getirdi:

"Uzun süredir AB'nin vizyonsuzluğu nedeniyle müzakere sürecimiz adeta durma noktasına gelmişti. Türkiye'nin önemini idrak ettikleri bu dönemde Sayın Cumhurbaşkanı'mızın maharetiyle müzakerelerin yeniden canlanması ve vatandaşlarımızın beklentilerinin karşılanmasına yönelik birtakım başlangıçlar da yarın yaşanabilir. Türkiye, Ermenistan ve Azerbaycan arasında uzun süredir devam edilen diyalogda ilgili olarak ilk defa liderler seviyesinde Ermenistan Başbakanı (Nikol Paşinyan) ile Sayın Cumhurbaşkanı'mız Prag'da bir araya gelecek. Türkiye-AB ilişkileri açısından son derece önemli bir şekilde uzun yıllardan sonra ilk defa bir zirve gerçekleşecek. Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı, AB Komisyonu Başkanı (Ursula von der Leyen) ve AB Dönem Başkanı Çekya Başbakanı (Petr Fiala) ile aynı anda bir araya gelip üçlü zirve gerçekleştirecekler. Birçok AB üyesi ülke İspanya, Fransa dahil Türkiye'yle görüşmek için ikili görüşme taleplerinde bulundu. Birçok AB üyesi ve AB üyesi olmayan ülke, zaman darlığı nedeniyle ayaküstü de olsa Cumhurbaşkanı'mızla görüşmek için bizleri arayıp randevu talep ettiler. 'Ayaküstü de olsa üç dakika görüşebilir mi bizim başbakanımız' diyen birçok büyükelçi bizi aradı. Bu da Türkiye'nin geldiği noktayı gösteriyor."