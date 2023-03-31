İSTANBUL 13°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Mart 2023 Cuma / 8 Saban 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,2013
  • EURO
    20,9247
  • ALTIN
    1219.87
  • BIST100
    4820.9
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Litvanya ve Estonya, TBMM'nin ''Finlandiya'nın NATO'ya katılım onayı''nı memnuniyetle karşıladı
Politika

Litvanya ve Estonya, TBMM'nin ''Finlandiya'nın NATO'ya katılım onayı''nı memnuniyetle karşıladı

Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis, Finlandiya'nın NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasına ilişkin kanun teklifinin, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesini memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

AA31 Mart 2023 Cuma 10:10 - Güncelleme:
Litvanya ve Estonya, TBMM'nin ''Finlandiya'nın NATO'ya katılım onayı''nı memnuniyetle karşıladı
ABONE OL

Landsbergis, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Helsinki'ye Fince "Merhaba Finlandiya" yazdı.

İsveç'in de NATO'ya katılımını beklediklerini ifade eden Landsbergis, "Litvanya, Türkiye'nin Finlandiya'ya ilişkin kararını memnuniyetle karşılıyor ve şimdi 4. Baltık devleti İsveç'in NATO'ya katılımını sabırsızlıkla bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Estonya Başbakanı Kaja Kallas da Twitter hesabından "Tüm müttefikler, Finlandiya'nın NATO'ya katılımını onayladı. Sevgili kuzey komşularım, NATO'ya hoş geldiniz. Bu, Baltık Denizi bölgesi ve tüm İttifak için tarihi bir andır. Umarım Macaristan ve Türkiye, İsveç'in üyeliğini de hızla onaylar." ifadesini kullandı.

Finlandiya'nın NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasına ilişkin kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.