Londra’da kritik zirve

Türkiye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İngiltere Başbakanı Bores Johnson ile dörtlü zirvede bir araya gelecek. Erdoğan zirvede, terör baskısıyla ülkelerinden göçe zorlanan Suriyelilerin geri dönüşü için Türkiye’nin geliştirdiği projelere katkı sunmalarını isteyecek.

BARIŞ KORİDORU

Başkan Erdoğan, bugün Londra’da kritik temaslarda bulunacak. Erdoğan ilk önce Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Almanya Başbakanı Merkel ve İngiltere Başbakanı Johnson’la “Suriye” konulu dörtlü zirvede bir araya gelecek. Ardından Johnson ile akşam yemeği yiyecek. Zirvenin önemli gündem maddelerinden birini göçe zorlanan Suriyeliler’in tekrar ülkelerine dönmelerini sağlamak için Türkiye’nin geliştirdiği projeler olacak. Erdoğan, daha önce projeyi çeşitli uluslar arası platformlarda dile getirmiş ve destek istemişti. Erdoğan ayrıca, ““Ülkemizdeki 3 milyon 650 bin Suriyelinin ilk etapta 1 ila 2 milyon arasındaki kısmının geri dönüşü için geliştirdiğimiz projelere destek verilmezse sınırlarımızı açmaktan başka çaremiz kalmaz. Açarız sınırları yürüsünler Avrupa’ya” demişti.

TERÖR ÖRGÜTÜNE DESTEK

Suriye’deki son durum, güvenli bölge ve terör örgütü PKK/YPG, DEAŞ ile ortak mücadele konusu da zirvenin bir başka gündemini oluşturacak. Müttefik ülkelerin terör örgütlerine dolaylı ve açıktan destekleri bir kez daha gündeme getirilecek. Macron, zirve öncesinde Barış Pınarı Harekatı için “oldu bitti” tanımlaması yaparak Türkiye’nin NATO’dan yardım beklememesi gerektiğini söylemişti. Macron ayrıca “NATO’nun beyin ölümü gerçekleşti” demişti. Erdoğan ise yanıt olarak “Sayın Macron bak, Türkiye’den sesleniyorum, NATO’da da söyleyeceğim, önce sen kendi beyin ölümünü bir kontrol ettir. Çünkü bu ifadeler ancak senin türündeki beyin ölümü gerçekleşmiş olanlara yakışır. Türkiye’yi NATO’dan çıkarmak-çıkarmamak. Bu senin haddine mi” diye sormuştu.

NATO LİDERLER ZİRVESİ

Başkan Erdoğan, ardından NATO liderler toplantısına katılacak. Toplantıda NATO’nun 21. yüzyıldaki konumu, vizyonu, sorumlulukları ve öncelikleri ele alınacak.

Erdoğan, Türk vatandaşları ile buluşacak. Ardından, Cambridge Merkez Camii’nin resmi açılışını yapacak. Ünlü sanatçı Yusuf İslam başkanlığındaki Müslüman Akademisyenler Vakfı ve Diyanet Vakfı işbirliğiyle yapılan cami, Avrupa’nın ilk “çevre dostu camii” ünvanını taşıyor.