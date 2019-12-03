Londra’da kritik zirve
Başkan Erdoğan, NATO Zirvesi öncesi bugün Fransız Cumhurbaşkanı Macron, Almanya Başbakanı Merkel ve İngiltere Başbakanı Johnson ile bir araya gelecek. Ana gündemi, ülkelerine dönecek Suriyeliler için Barış Koridoru’nun imarı oluşturacak.
Türkiye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İngiltere Başbakanı Bores Johnson ile dörtlü zirvede bir araya gelecek. Erdoğan zirvede, terör baskısıyla ülkelerinden göçe zorlanan Suriyelilerin geri dönüşü için Türkiye’nin geliştirdiği projelere katkı sunmalarını isteyecek.
BARIŞ KORİDORU
Başkan Erdoğan, bugün Londra’da kritik temaslarda bulunacak. Erdoğan ilk önce Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Almanya Başbakanı Merkel ve İngiltere Başbakanı Johnson’la “Suriye” konulu dörtlü zirvede bir araya gelecek. Ardından Johnson ile akşam yemeği yiyecek. Zirvenin önemli gündem maddelerinden birini göçe zorlanan Suriyeliler’in tekrar ülkelerine dönmelerini sağlamak için Türkiye’nin geliştirdiği projeler olacak. Erdoğan, daha önce projeyi çeşitli uluslar arası platformlarda dile getirmiş ve destek istemişti. Erdoğan ayrıca, ““Ülkemizdeki 3 milyon 650 bin Suriyelinin ilk etapta 1 ila 2 milyon arasındaki kısmının geri dönüşü için geliştirdiğimiz projelere destek verilmezse sınırlarımızı açmaktan başka çaremiz kalmaz. Açarız sınırları yürüsünler Avrupa’ya” demişti.
TERÖR ÖRGÜTÜNE DESTEK
Suriye’deki son durum, güvenli bölge ve terör örgütü PKK/YPG, DEAŞ ile ortak mücadele konusu da zirvenin bir başka gündemini oluşturacak. Müttefik ülkelerin terör örgütlerine dolaylı ve açıktan destekleri bir kez daha gündeme getirilecek. Macron, zirve öncesinde Barış Pınarı Harekatı için “oldu bitti” tanımlaması yaparak Türkiye’nin NATO’dan yardım beklememesi gerektiğini söylemişti. Macron ayrıca “NATO’nun beyin ölümü gerçekleşti” demişti. Erdoğan ise yanıt olarak “Sayın Macron bak, Türkiye’den sesleniyorum, NATO’da da söyleyeceğim, önce sen kendi beyin ölümünü bir kontrol ettir. Çünkü bu ifadeler ancak senin türündeki beyin ölümü gerçekleşmiş olanlara yakışır. Türkiye’yi NATO’dan çıkarmak-çıkarmamak. Bu senin haddine mi” diye sormuştu.
NATO LİDERLER ZİRVESİ
Başkan Erdoğan, ardından NATO liderler toplantısına katılacak. Toplantıda NATO’nun 21. yüzyıldaki konumu, vizyonu, sorumlulukları ve öncelikleri ele alınacak.
Erdoğan, Türk vatandaşları ile buluşacak. Ardından, Cambridge Merkez Camii’nin resmi açılışını yapacak. Ünlü sanatçı Yusuf İslam başkanlığındaki Müslüman Akademisyenler Vakfı ve Diyanet Vakfı işbirliğiyle yapılan cami, Avrupa’nın ilk “çevre dostu camii” ünvanını taşıyor.
Erdoğan’dan ‘termik’ veto
Başkan Erdoğan, termik santrallere filtre takılmasının ertelenmesini de içeren 7193 sayılı “Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”u bir kez daha görüşülmesi için TBMM Başkanlığına gönderdi. Vetonun gerekçesinde insan sağlığı ve çevrenin korunmasının devletin başta gelen anayasal ödevi ve herkesin insani görevi olduğuna vurgu yapıldı.
TÜRKİYE NATO'NUN TAM MERKEZİNDEDİR
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), “Türkiye’nin NATO’ya katkıları”na ilişkin basın bilgilendirme toplantısı düzenlendi. MSB Müşavirliği, Plan, Koordinasyon ve Analiz Şube Müdürü Piyade Albay Olcay Denizer, yaptığı açıklamada “NATO hala güvenilir, caydırıcı ve sürdürülebilir bir ittifak olma özelliğini korumaktadır” dedi. Türkiye’nin NATO’da veto hakkı bulunduğunu hatırlatan Denizer, “Ülkemizin tam siyasi kontrole sahip olduğu önemli bir siyasi-askeri örgüttür” diye konuştu.
NATO ÖNEMLİ ROLE SAHİP
NATO’nun Türkiye’nin güvenliğinde önemli bir role sahip olduğunu kaydeden Denizer, “Türkiye de her zaman diğer müttefiklerle paylaştığı ortak değerlerin savunulması yönünde üzerine düşen sorumluluğu layıkıyla yerine getirmiştir” ifadesini kullandı.
Denizer, NATO’nun ikinci büyük ordusuna sahip Türkiye’nin ortak fonlara ve komuta kuvvet yapısına en çok katkı sağlayan ülkelerden olduğunu dile getirerek, Türkiye’nin NATO harekat ve misyonlarına en fazla katkı sağlayan 5 ülkeden biri olduğunu aktardı.
Türkiye’nin NATO misyonlarında üstlendiği görevleri sıralayan Denizer, “Türk Silahlı Kuvvetleri 2019 yılı içerisinde 23 NATO tatbikatına 2 bin 414 personelle iştirak etmiştir. Bunlardan 3’ü Türkiye’nin ev sahipliğinde gerçekleşmiştir. 2020 yılında da tatbikatlara iştirak edilmesi planlanmaktadır” dedi.
KATKILARIMIZ TARTIŞILAMAZ
Güvenlik kaynakları ise toplantının ardından, “NATO güvenlik planlarına rezerv” iddialarına ilişkin, “NATO içerisinde prosedür, usuller var. Onlar normal şekilde işliyor. ‘Türkiye şantaj yapıyor’ gibi ifadeler kabul edilebilir değil” değerlendirmesini yaptı. Türkiye’nin NATO’ya önemli katkılarının olduğunu vurgulayan kaynaklar, “NATO’nun çok önemli bir gücüyüz. Kimse bizim NATO’ya katkılarımızı tartışamaz. Coğrafi olarak güney kanadında yer alıyoruz ama Türkiye verdiği katkılarla NATO’nun tam merkezindedir.” ifadesini kullandı.
Engellileri kabul etti
Başkan Erdoğan, engelli sporcu, sanatçı, zanaatkar ve aileleriyle bir araya geldi. Erdoğan’ın, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla AK Parti Genel Merkezi’nde basına kapalı gerçekleşen kabulünde bazı zanaatkar, sporcu ve sanatçılar ile aileleri hazır bulundu. Kabulde, engelli Cengiz Kahveci tarafından Karagöz Hacivat gösterisi sahnelendi, engelli bir genç de Erdoğan’a şiir okudu. Erdoğan’ın kabulüne katılanlar arasında, milli yüzücü Rana Bağdat, Kafkas-Zeybek Dans grubu üyeleri Uğur Sarıoğlu ve Dilek Oruçoğlu, doğuştan görme engelli olan ve Konya Şaziye Ak Camisinde 20 yıldan bu yana müezzinlik yapan Ali İnan, 19 farklı enstrüman çalabilen Talha Ekinci, doğuştan görme engelli “WeWalk” akıllı baston teknoloji şirketinin kurucu ortağı Kürşat Ceylan ile Çorum Belediyesi Engelli Merkezi’nde 5 yıldan bu yana öğrenim gören bedensel engelli Murat Akkoyunlu da yer aldı.
Asıl engel onları eksik gören kalpte
Erdoğan, “3 Aralık Dünya Engelliler Günü” dolayısıyla bir mesaj yayımladı: Tüm vatandaşlarımızı engellilik konusunda daha sorumlu ve duyarlı olmaya çağırıyorum. Engellerin bu kardeşlerimizin zihinlerinde ve uzuvlarında değil, onları eksik gören kalplerde olduğuna inanıyor, bu bilinci tüm topluma yaymak konusunda gayret göstermeye devam ediyoruz.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.