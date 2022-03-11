Lütem: Türkiye, ara buluculuk konusunda markalaştı

AA 11 Mart 2022 Cuma 14:26 - Güncelleme: 11 Mart 2022 Cuma 14:26

8. İstanbul Arabuluculuk Konferansı'nda, küresel ve bölgesel meselelerde diplomasinin ve Türkiye'nin dünyadaki rolü değerlendirildi.

Ara buluculuğa dair farkındalığı artırmak amacıyla "Değişen Barış ortamında Arabuluculuk Mercek Altında" başlığıyla Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen konferans, Antalya'da Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde yapıldı.

Konferansın açılışına, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun yanı sıra, farklı arabuluculuk süreçlerindeki rolleri dolayısıyla Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ve Kuveyt Dışişleri Bakanı Şeyh Ahmed Nasır el-Muhammed es-Sabah konuşmacı olarak katıldı.



Dışişleri Analiz ve Eşgüdüm Genel Müdürü ve Büyükelçi Murat Lütem, AA muhabirine, konferansa 57 ülkeden geniş bir katılım sağlandığını söyledi.

Her yıl İstanbul'da yapılan toplantıyı bu yıl Antalya Diplomasi Forumu'ndan bir gün önce Antalya'da düzenleme kararı alındığını belirten Lütem, konferansta ara buluculuğun öneminin vurgulandığını kaydetti.

Ara buluculuğun dünyada barış arayışlarının en etkin yolu olduğunu dile getiren Lütem, Türkiye'nin de bu konuda önemli bir rol üstlendiğini belirtti. Antalya Diplomasi Forumu, İstanbul Arabuluculuk Konferansı gibi etkinliklerin Türkiye'nin bu alandaki kimliğini, yeteneğini sembolize ettiğini aktaran Lütem, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ve Çavuşoğlu'nun üçlü gerçekleştirdiği toplantının da Türkiye'nin ara buluculuktaki konumunu kanıtlar nitelikte olduğunu vurguladı.

Tüm dünyanın gözünün Antalya'da olduğunu söyleyen Lütem, "Ara buluculuk sorun çözmenin ve barışı bulmanın en etkin, en değerli ve en kalıcı yolu. Ülkemiz bu konuda markalaştı. Türkiye herkesle görüşebilen, barış, ara buluculuk ve diyalog kurulabilecek güvenilir bir ortak konumunda, güven duyulan bir ülke. Antalya'da gerçekleştirilen toplantılarla da bunu bir kez daha gördük." diye konuştu.

Murat Lütem, konferansta ara buluculuk konusunda deneyimli uzman kişilerin tecrübelerini paylaştığını, kadınların ve gençlerin ara buluculuktaki rolünü değerlendirdiklerini anlattı.