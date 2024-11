Belediye binası önünde toplanan Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonuna (DİSK) bağlı Türkiye Genel Hizmetler İşçileri Sendikası (Genel-İş) 3 No'lu Şube üyesi işçiler, "Esarete boyun eğmeyeceğiz" ve "Direne direne kazanacağız" diye sloganlar attı.

Burada konuşan Sendikanın İstanbul Anadolu Yakası 3 No'lu Şube Başkanı Özer Ersan Değirmenci, Ataşehir Belediyesi'nden eksik ve düzensiz aldıkları maaş yüzünden sıkıntılarının devam ettiğini söyledi.

Değirmenci, Ataşehir Belediyesi şirket işçileri olarak, belediyenin yaptığı ödeme şekillerini kabul etmeyeceklerini belirtti.

Düzenli ödenmeyen maaş alacakları nedeniyle işçilerin yaşadığı sıkıntıların kabul edilemez seviyeye geldiğini dile getiren Değirmenci, "Bizler, belediye işçileri olarak, her ayın 1'inden 15'ine kadar acaba maaşlarımız tam yatacak mı yatmayacak mı travmasını yaşamak zorunda değiliz. Maaş ödemelerimizin her ay düzenli yatmasını istiyoruz. Her ayın 15'inde maaşlarımızın düzenli yatmamasından dolayı, işçiler olarak isyan edecek duruma geldik." dedi.

Belediye yönetiminin, işçilere verilmesi gereken maaş için "bizi idare edin" demesinin kabul edilemez olduğunu vurgulayan Değirmenci, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ancak, ev sahibi idare etmiyor, bankalar idare etmiyor. Faturalarımızı ödeyemiyoruz. Okula giden çocuklarımızın giderlerini karşılayamıyoruz. Maaşlarımızı zamanında alamadığımız için bankalara olan kredi kartı ve kredi borçlarımızın faizleri katlanarak artıyor, bunu ödeyemez duruma geldiğimiz için hacizlerle karşı karşıyayız. Bu durum soframızdaki ekmeğimizin azalmasına neden oluyor. İşçileri, düzensiz yaptığınız maaş ödemeleri yüzünden darboğaza sürüklediniz."

Değirmenci, düzenli ödenmeyen maaşlar yüzünden emekçi insanların, ailesi, ev sahibi, borçlu olduğu kişiler ve çevresinin gözünde yalancı, tutarsız ve sözünde durmayan kişiler durumuna düşürüldüğünü ifade etti.

Ataşehir Belediyesi işçileri olarak, alın teriyle kazandıkları ücretin zamanında ödenmesini istediklerini vurgulayan Değirmenci, "Maaşlarımızın zamanında yatırılması belediye için öncelikli olmalı. Aksi takdirde buradan uyarıyoruz. İşçiler olarak üretimden gelen gücümüzü ortaya koyarak iş yavaşlatmaya ve iş bırakmaya gideceğimizi buradan duyuyoruz." diye konuştu.

Değirmenci, sözlerini "Bize ekmek yoksa size de huzur yok." diyerek tamamladı.

Açıklamanın ardından sendika temsilcileri ve işçiler, belediye binası önünden ayrıldı.