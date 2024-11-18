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Politika

Maaşları eksik ve düzensiz ödeyen CHP'li belediyeden işçilere: Bizi idare edin

CHP'li Ataşehir Belediyesine bağlı çalışan bazı işçiler, maaşlarını eksik ve düzensiz aldıkları gerekçesiyle belediye binası önünde eylem yaptı. Belediye yönetiminin, işçilere verilmesi gereken maaş için 'bizi idare edin' demesinin kabul edilemez olduğunu vurgulayan bir çalışan, 'Ancak, ev sahibi idare etmiyor, bankalar idare etmiyor. Faturalarımızı ödeyemiyoruz. Okula giden çocuklarımızın giderlerini karşılayamıyoruz' dedi.

AA18 Kasım 2024 Pazartesi 20:52 - Güncelleme:
Maaşları eksik ve düzensiz ödeyen CHP'li belediyeden işçilere: Bizi idare edin
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Belediye binası önünde toplanan Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonuna (DİSK) bağlı Türkiye Genel Hizmetler İşçileri Sendikası (Genel-İş) 3 No'lu Şube üyesi işçiler, "Esarete boyun eğmeyeceğiz" ve "Direne direne kazanacağız" diye sloganlar attı.

Burada konuşan Sendikanın İstanbul Anadolu Yakası 3 No'lu Şube Başkanı Özer Ersan Değirmenci, Ataşehir Belediyesi'nden eksik ve düzensiz aldıkları maaş yüzünden sıkıntılarının devam ettiğini söyledi.

CHP'li meclis üyesiyle yaşadığı tartışma işinden etti

Değirmenci, Ataşehir Belediyesi şirket işçileri olarak, belediyenin yaptığı ödeme şekillerini kabul etmeyeceklerini belirtti.

"MAAŞ ÖDEMELERİMİZİN HER AY DÜZENLİ YATMASINI İSTİYORUZ"

Düzenli ödenmeyen maaş alacakları nedeniyle işçilerin yaşadığı sıkıntıların kabul edilemez seviyeye geldiğini dile getiren Değirmenci, "Bizler, belediye işçileri olarak, her ayın 1'inden 15'ine kadar acaba maaşlarımız tam yatacak mı yatmayacak mı travmasını yaşamak zorunda değiliz. Maaş ödemelerimizin her ay düzenli yatmasını istiyoruz. Her ayın 15'inde maaşlarımızın düzenli yatmamasından dolayı, işçiler olarak isyan edecek duruma geldik." dedi.

'BİZİ İDARE EDİN'

Belediye yönetiminin, işçilere verilmesi gereken maaş için "bizi idare edin" demesinin kabul edilemez olduğunu vurgulayan Değirmenci, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ancak, ev sahibi idare etmiyor, bankalar idare etmiyor. Faturalarımızı ödeyemiyoruz. Okula giden çocuklarımızın giderlerini karşılayamıyoruz. Maaşlarımızı zamanında alamadığımız için bankalara olan kredi kartı ve kredi borçlarımızın faizleri katlanarak artıyor, bunu ödeyemez duruma geldiğimiz için hacizlerle karşı karşıyayız. Bu durum soframızdaki ekmeğimizin azalmasına neden oluyor. İşçileri, düzensiz yaptığınız maaş ödemeleri yüzünden darboğaza sürüklediniz."

Ala'dan CHP'ye tepki: Biz eser siyaseti yapıyoruz

Değirmenci, düzenli ödenmeyen maaşlar yüzünden emekçi insanların, ailesi, ev sahibi, borçlu olduğu kişiler ve çevresinin gözünde yalancı, tutarsız ve sözünde durmayan kişiler durumuna düşürüldüğünü ifade etti.

"İŞ BIRAKMAYA GİDECEĞİMİZİ BURADAN DUYUYORUZ"

Ataşehir Belediyesi işçileri olarak, alın teriyle kazandıkları ücretin zamanında ödenmesini istediklerini vurgulayan Değirmenci, "Maaşlarımızın zamanında yatırılması belediye için öncelikli olmalı. Aksi takdirde buradan uyarıyoruz. İşçiler olarak üretimden gelen gücümüzü ortaya koyarak iş yavaşlatmaya ve iş bırakmaya gideceğimizi buradan duyuyoruz." diye konuştu.

Değirmenci, sözlerini "Bize ekmek yoksa size de huzur yok." diyerek tamamladı.

Açıklamanın ardından sendika temsilcileri ve işçiler, belediye binası önünden ayrıldı.

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