Macaristan Büyükelçisi Matis: Türkler ve Macarlar arasında çok derin bir sempati var

Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Sistemi bünyesinde oluşturulan "Çevrimiçi Öğrenci Toplulukları" ile öğrenimin yanında sosyal aktiviteler de sunmaya devam ediyor.

Bu çerçevesinde Avrupa Çalışmaları Topluluğu tarafından "Türkiye Macaristan İlişkilerinin Kültürel Boyutu" semineri çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. Avrupa Çalışmaları Topluluğu Yürütücüsü Doç. Dr. Erhan Akdemir'in konuğu Macaristan Büyükelçisi Viktor Matis oldu.

BÜYÜKELÇİ MATİS: "2024 YILI TÜRKİYE-MACARİSTAN KÜLTÜR YILI OLARAK İLAN EDİLDİ"



Türkiye'de diplomat olarak çalışmanın kendisi için çok faydalı olduğunu dile getiren Macaristan Büyükelçisi Viktor Matis, "Ankara ve Budapeşte arasında bir köprü görevi görüyoruz. Bir büyükelçinin görevi 4 ya da 5 senedir. Ben 4 yıldır bu görevdeyim. En çok muhatap olduğum bakanlık Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı oluyor. Türkiye-Macaristan arasındaki ilişkilerin en önemli tarihi 18 Aralık 1923. Bu tarihten 90 yıl sonra 2013 yılında Türkiye-Macaristan arasındaki ilişkiler olabilecek en yüksek seviyeye, stratejik seviyeye yükseldi. Bu stratejik seviye de olabilecek en geniş ve derin alanlarda çalışmak anlamına geliyor. Şu an Başkonsolosumuz başta olmak üzere birçok Türkolog personelimiz mevcut. 2013 yılında hem Budapeşte'de Yunus Emre Enstitüsü hem de İstanbul'da Macaristan Kültür Merkezi kuruldu. Türkler ve Macarlar arasında çok derin bir sempati var. Macaristan'da Türkoloji de çok önemli ve güçlü bir noktada. Türkiye-Macaristan Dostluk Antlaşması'nın yürürlüğe girmesinin 100. yılı münasebetiyle 2024 yılı 'Yüzyıllık Dostluk ve İş birliği' ana temasıyla 'Türkiye-Macaristan Kültür Yılı' olarak ilan edildi. Türkiye'de Macaristan ile ilgili 100 kültür faaliyeti gerçekleştirilecek." dedi.

DOÇ. DR. AKDEMİR: "99 YIL ÖNCE 18 ARALIK 1923'TE TÜRKİYE-MACARİSTAN DOSTLUK ANTLAŞMASI İMZALANDI"



Etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi ve Avrupa Çalışmaları Topluluğu Yürütücüsü Doç. Dr. Erhan Akdemir şunları kaydetti:

"Avrupa Çalışmaları Topluluğumuzun "VOCUEU" (Values of Interwoven Cultures in European Union) çerçevesinde gerçekleştirdiğimiz etkinliğimizin konuğu Macaristan Büyükelçisi Viktor Matis. Büyükelçimiz ile Türkiye-Macaristan ilişkilerinin kültürel boyutunu konuşacağız. Kendisini konuk etmekten büyük onur duyuyoruz. Bugünden 99 yıl önce 18 Aralık 1923'te İstanbul'da Türkiye ve Macaristan Dostluk Antlaşması imzalandı. Ulu Önder Atatürk'ün de Macaristan'a gösterdiği saygı ve sevgi bugün de siyasi ve diplomatik ilişkiler üzerinde devam etmektedir. Bu süreç içerisinde gelişen olaylar da tabii ki Türkiye-Macaristan ilişkilerini doğrudan etkilemiştir."

Seminer, katılımcıların sorularının cevaplanmasının ardından sona erdi.