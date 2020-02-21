AA 21 Şubat 2020 Cuma11:58 - Güncelleme: 21 Şubat 2020 Cuma 12:16

Szijjarto, New York'ta AA muhabirinin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Suriye'nin kuzeydoğusunda gerginliğin azaltılması konusunda Avrupa Birliği'nin (AB) rolünü değerlendiren Szijjarto, bölgedeki durumdan endişe duyduklarını ve Orta Doğu'da her ne olursa bu durumun Avrupa'yı da doğrudan etkilediğini söyledi.

Szijjarto, 'Suriye ve çevresinde çatışmalar ve gerginlik ne kadar artarsa, Avrupa'ya yönelik güvenlik tehditleri de o kadar artıyor. Bu yüzden gerginliğin azalmasını ümit ediyoruz.' diye konuştu.

Türkiye ile AB'nin daha önce mülteciler konusunda bir anlaşma yaptığını ve Türkiye'nin yükümlüklerini yerine getirdiğini, göç sorununun kontrol altına alındığını belirten Szijjarto, yeni bir mülteci akınının yaşanmasından ise endişe duyduklarını ifade etti.

Szijjarto, 'Yüz binlerce ya da milyonlarca göçmenin yeniden Batı Balkanlar üzerinden AB'ye gelmesi dürüst olmak gerekirse bizim karşılaşmak istemediğimiz bir güvenlik tehdidi yaratacak. Kontrolsüz mülteci akını terör örgütlerinin yayılmasına fırsat verecek.' değerlendirmesinde bulundu.

- 'NATO'nun Suriye'ye müdahalesi henüz gündeme gelmedi'

NATO'nun müttefiki Türkiye'nin Suriye'de karşı karşıya kaldığı krize müdahale edip etmemesine yönelik soruya Szijjarto, 'Bu konu henüz gündemimizde değil ve NATO'nun herhangi bir rolü olup olmayacağı, ya ülkelerin NATO'daki temsilcileri ya da dışişleri veya savunma bakanları tarafından tartışılmalı, henüz gündeme gelmedi.' yanıtını verdi.

- "AB, mültecilere ev sahipliği yapan ülkelere daha fazla destek vermeli"

Szijjarto, AB'nin mülteciler konusunda Türkiye'ye yeterince destek verip vermediğine yönelik, şunları söyledi:

'AB, sorunların temel nedenleriyle mücadelede ve bu ülkelere yardım konusunda daha aktif olmalı ve mültecilerin geldiği Türkiye'de dahil ilk güvenli ülkelere daha fazla destek olmalı. İnsanları göç etmeye ya da insan tacirlerine para ödemeye teşvik etmek yerine, Türkiye, Lübnan, Irak ve Ürdün'e ülkelerinden kaçmak zorunda kalan mültecilere bakabilmeleri için daha fazla destek olmalıyız. AB, daha fazlasını yapabilir ve yapmalı.'

- "Macaristan, Türkiye ile savunma iş birliğini genişletmeye açık"

Türkiye ile ikili ilişkiler, Macaristan ordusunun envanterindeki Türk zırhlıları ve savunma alanındaki iş birliğine de değinen Szijjarto, 'Türkiye ile bu savunma iş birliğini genişletmeye kesinlikle açığız.' dedi.

Macaristan ve Türkiye'nin aynı savunma ittifakının üyesi olduğunu ve savunma alanında iş birliğinin devam edeceğini vurgulayan Szijjarto, 'Birbirimize karşı güvenilir ortaklar olduğumuzu kanıtladığımızı cesurca söyleyebilirim. Sadece savunma iş birliği alanında değil, aynı zamanda birlikte çalıştığımız diğer konularda da iş birliğimizi geliştirmemek için bir neden yok.' ifadelerini kullandı.

Szijjarto, şöyle devam etti:

'Afrika'da ticaret alanında ortak bir çalışma planlıyoruz, Macar ve Türk firmalarının Afrika'daki ihalelere birlikte başvurması. Türk firmalarının Afrika'da Macar firmalarından daha güçlü olduğunun farkındayız. Macar firmalar taşeron ya da ortak olarak Türk şirketlerle iş birliğine hazır. Maalesef şu ana kadar tamamlayamadığımız bir ödev var ve bu da ticaret hacmimizi 5 milyar dolara çıkarmak. Bu, birkaç yıl önce belirlediğimiz bir hedefti. Bu hedefe yaklaşmamıza rağmen henüz orada değiliz, 3 milyar doların biraz üzerindeyiz ama iki ülke ve iki özel sektör arasındaki bu ilişkiyi daha da genişletmenin yollarını arıyoruz.'