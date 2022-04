Macaristan, Türkiye'deki diplomat sayısını artırdı

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Türkiye-Macaristan Ortak Ekonomi ve Ticaret Komisyonu (JETCO) Programı kapsamında Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile Ticaret Bakanlığında bir araya geldi.

Bakan Muş ile Macar Bakan Szijjarto, JETCO Kurucu Deklarasyonu'na imza attı.

İmzanın ardından açıklamalarda bulunan Szijjarto, 2 yılda dünya ekonomisinin temellerinin Kovid-19 salgını ve Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle sarsıldığını kaydetti.

Szijjarto, dünya ekonomisinde açık ve ihracat odaklı Türkiye ve Macaristan gibi ülkelerin ekonomisinin söz konusu şartlara karşın iyi durumda olduğunu ve zorluklarla iyi mücadele ettiğini belirterek "Dünya ekonomisinin işleyişini düşünmeliyiz. Bu durumlarda özel çabalar göstermek gerekmektedir." diye konuştu.

Türkiye'nin geçen yıl ihracatta rekor kırdığına dikkati çeken Szijjarto, bu bağlamda Bakan Muş'u tebrik etti.

Szijjarto, ticaret bakanları olarak hükümet düzeyinde ihracat konusunda harcanan çabaları iyi bildiklerini belirterek şunları söyledi:

"Her iki taraf da ikili ticaret hacminde geçen yıl rekor kırmıştır. İstatistikler farklı görünüyor ama bizim verilerimize göre (iki ülke) yüzde 15'lik artışla 4 milyar dolarlık bir ticaret hacmine ulaşmıştır. En önemli görevimiz bugün gerekli önlemleri almak ki her iki ülke, her iki ekonominin menfaati için Macar-Türk ticaret hacmini daha da artıralım."

Szijjarto, Türkiye ve Macaristan arasında ticari ve ekonomik ilişkilerin gelişmesine yönelik ticaret bakanlıkları arasında Karma Ekonomi ve Ticaret Komisyonu'nu tesis etmek istediklerini dile getirdi.

Ukrayna-Rusya savaşından doğan zorlukların taşımacılığı imkansız hale getirmesi nedeniyle alternatif güzergahlara ihtiyaç duyulduğunu ve bu kapsamda iki ülkenin ulaştırma bakanlıkları arasında karma komisyon kurulacağını söyleyen Szijjatro, komisyonun ilerleyen günlerde toplantı yapacağını aktardı.

Szijjarto, ikili ilişkileri daha güçlendirmek ve Macaristan'ı daha iyi temsil edebilmek amacıyla Ankara'da görev yapan Macar diplomatların sayısını artırdıklarını, bugün yeni büyükelçiliğin temel atma törenini gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Macar firmalarının Türkiye'de su teknolojilerinde faaliyet göstermesini, Türk firmalarının da Macaristan'a yatırım yapmalarını desteklediklerini söyleyen Szijjarto, "İkili ilişkilerimizin sürekli geliştirilmesi, Türkiye'nin dünya siyasetinde ve ekonomisinde artan önemi diplomatik açıdan bize önemli görevler vermektedir." ifadelerini kullandı.