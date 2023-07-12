İSTANBUL 31°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Temmuz 2023 Çarşamba / 24 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,1525
  • EURO
    29,1421
  • ALTIN
    1646.04
  • BIST100
    6342.05
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Macron: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile iletişimde kalacağız
Politika

Macron: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile iletişimde kalacağız

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Avrupa Birliği (AB) ve Doğu Akdeniz konusunda iletişimde kalacaklarını belirtti.

AA12 Temmuz 2023 Çarşamba 20:53 - Güncelleme:
Macron: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile iletişimde kalacağız
ABONE OL

Macron, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen NATO Zirvesi'nin ardından yaptığı basın toplantısında, Ukrayna-Rusya Savaşı'nın başlangıcından 500 gün sonra NATO müttefiklerinin birliğini gösterdiğini belirtti.

Zirvede müttefiklerin Ukrayna'ya tam destek verdiklerini, savaşın sonlanmasının yanı sıra barışın ve istikrarın Avrupa kıtasında yeniden tesis edilmesi için birlikte hareket edeceklerini söylediklerini belirten Macron, Rusya'nın, "Avrupa ve NATO müttefiklerini yıldıramayacağını" ifade etti.

Macron, koşullar müsaade ettiğinde Ukrayna'nın NATO müttefiki olacağına işaret etti.

Savaşın tırmanması veya yayılmasından kaçınarak Ukrayna'yı savunduklarına değinen Macron, "Ukrayna, desteğimizle, birçok defa Rus kuvvetlerini Kiev, Harkiv, Herson'dan püskürttü ve ilerliyor." diye konuştu.

Macron, zamanın Ukrayna'nın lehine işlediğini ifade ederek "Rusya, ilk bölünme belirtilerini gösterdi." dedi.

Rus güvenlik şirketi Wagner'in, Moskova yönetiminin "zayıflığını" gösterdiğini söyleyen Macron, Rusya'nın askeri ve siyasi olarak zayıf olduğu yorumunu yaptı.

Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la AB ve Doğu Akdeniz konusunda iletişimde kalacaklarını belirtti.

Macron, Türkiye'nin, İsveç'in NATO üyeliğini hızlıca onaylaması beklentisini dile getirdi.

Bir gazetecinin, Fransa'da 13-14 Temmuz geceleri şiddetli olaylar çıkması ihtimali nedeniyle 14 Temmuz Ulusal Bayramı kapsamındaki konuşmasını erteleyip ertelemediğine ilişkin sorusuna Macron, halihazırda bu yıl böyle bir konuşma planlamadığını söyledi.

Macron, Ulusal Bayram kapsamında taşkınlıklar yaşanırsa daha kararlı şekilde karşılık vereceklerine işaret etti.

Nanterre kentinde 27 Haziran'da Nael M. isimli gencin polis kurşunuyla öldürülmesinin ardından çıkan olaylara değinen Macron, "Olup bitenden ders çıkartılması gerekiyor." dedi.

Macron konuşmasında ayrıca, 94 yaşında hayatını kaybeden Fransa ve Çekya vatandaşı yazar Milan Kundera'yı andı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.