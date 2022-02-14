TRT Haber 14 Şubat 2022 Pazartesi 17:20 - Güncelleme: 14 Şubat 2022 Pazartesi 17:56

Rusya, Ukrayna'yı işgal edecek mi? Kiev yönetimi, Moskova'nın baskısı karşısında NATO üyeliğinden vazgeçecek mi? Ukrayna krizinin nasıl çözüleceği merak konusu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Moskova dönüşü, "Finlandiyalaşma" seçeneğinin krizinin çözümünde masada olduğunu söyledi.

MACRON'DAN GERİ ADIM

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüşmesi sonrasında ise bu söylemden geri adım attı.

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Doç Dr. Toğrul İsmayıl, 'Finlandiyalaşma' konusu hakkında bilgi verdi.

"Finlandiyalaşma, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra, Finlandiya'nın, Sovyetler Birliği ile ABD ve batılı ülkeler arasındaki mücadelede tarafsız olma ve sert tarafsız olması anlamına gelen bir meseledir."

"FİNLANDİYALAŞMA BİR ÇÖZÜM YOLU OLMAYACAK"

Finlandiya'nın 2. Dünya Savaşı sırasında Moskova ile yaptığı anlaşmaya dikkati çeken Profesör Doktor İsmayıl, Ukrayna-Rusya krizinde, Finlandiyalaşma'nın bir çözüm yolu olamayacağı görüşünde.

"Burada en önemli meseleler unutuluyor. İşgal edilmiş Kırım'ın durumu ne olacak? Ukrayna'nın doğusunda çatışmalar devam ediyor, onların durumu ne olacak? Ukrayna tarafsızlığını ilan ettiğinde Rusya Kırım'dan çıkar mı? Çıkmaz."

Profesör Doktor İsmayıl, Ukrayna'nın nihai hedefinin Batı ile entegrasyon olduğuna dikkati çekti. Mevcut krizinin, Ukrayna'nın NATO'ya daha da yakınlaşmasının temelini attığı vurgusu yaptı.